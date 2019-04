López Obrador da su postura sobre si Juan Gabriel está vivo

(NOTICIAS YA).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya recibió una carta de Juan Gabriel, al menos eso dijo el hombre que se la entregó. Aunque no reveló ni el contenido de la carta ni la identidad de la persona, se sospecha que se trata de Joaquín Muñoz, el exrepresentante de Alberto Aguilera, el cantautor mexicano conocido como Juan Gabriel.

“Es una persona, esté vivo o esté muerto, excepcional, extraordinario, un gran artista. Es amor eterno. Cuando fui jefe de gobierno lo invitamos al zócalo y como era, cantó y cantó y me espero hasta las 6 de la mañana que yo llegaba a las reuniones de seguridad y tuve con él muy buena amistad. Un personaje, un gran artista con dimensión social, un liberal, una extraordinaria persona independientemente de cualquier otra cosa”, es como recordó AMLO a Juan Gabriel.

Ante los cuestionamientos en su conferencia matutina, Andrés Manuel reveló su pensamiento sobre el rumor de que Juan Gabriel pudiera estar vivo de acuerdo a su exrepresentante y algunos “reporteros” de la prensa de espectáculos.

“Sí se me acercó una persona que me dice que él sabe que vive, Juan Gabriel y me entregó una carta pero hasta ahí nada más. No puedo decir más. No hay elementos que prueben nada. Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento, por ser una persona buena, extraordinaria, una persona libre, patriota porque si yo les contara, muy defensor de la historia de México y vamos a quedarnos con esa imagen”, detalló López Obrador.

Joaquín Muñoz, exrepresentante de Juan Gabriel y es autor del libro “Juan Gabriel y yo”. Joaquín insiste que Juan Gabriel está vivo pero delicado por complicaciones de la Diabetes y su prueba más contundente son mensajes de audio mediante celular y que su herencia aún no llega a un fallo determinante porque “no existe el acta de defunción”, ha comentado en entrevistas televisivas.