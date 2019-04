Muere mamá dos días después de incendio donde fallecieron sus hijos

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Kentucky falleció este miércoles, dos días después de que un incendio cobrara la vida de sus hijos gemelos y dejara en condición crítica a su esposo.

De acuerdo con información de WVLT, WKYT y WYMT, Allyson Howard fue trasladada vía aérea a un hospital de Georgia el lunes con heridas graves, al igual que su esposo, Dennis Chad Howard.

La mujer de 42 años y el hombre de 39 habían sido encontrados en el suelo afuera de su casa en Totz, con quemaduras severas.

LEE: Sobrevivieron al incendio de Notre Dame las abejas que vivían en techo

Los hijos de ambos, un niño y una niña de tres años, fallecieron en el siniestro y sus cuerpos serán sometidos a autopsia.

La causa del incendio también permanece bajo investigación.

VIDEO: Familia hispana pierde su hogar en incendio y ahora reciben ayuda

Dana Petersen, vecina de la familia, relató cómo trató de ayudar a Allyson mientras yacía en la entrada de su casa en espera de que llegara la ayuda.

“Vi a todos corriendo… y luego la casa explotó. Y dos vecinos la quitaron de las escaleras y la llevaron al jardín frontal. Ella estaba… no querrías verla”, relató la mujer, añadiendo que Howard estuvo alerta a pesar de lo que acababa de sucederle.

“Sabía su número telefónico, recordaba su edad. Se acordaba de los nombres de sus hijos. Se la pasó diciéndome: ‘Dana, no me dejes, no me dejes’. Le dije ‘no lo voy a hacer’. Y luego quería que entrara por sus bebés y le dije: ‘no, tengo que quedarme aquí contigo’”, lamentó Petersen.

LEE: Mujer ganó $150,000 en la lotería luego de perder su casa en un incendio

Diversas organizaciones han iniciado campañas para recaudar fondos y ayudar a la familia, incluyendo “With love from Harlan”, cuya página se encuentra en este enlace: facebook.com/pg/withlovefromharlan.

VIDEO RELACIONADO: