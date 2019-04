Venden a su hija para pagar tratamiento de su hijo, él sigue enfermo

(NOTICIAS YA).- Una familia afgana decidió vender a su hija con apenas 5 años y casarla a los 10 para poder pagar el tratamiento de uno de sus hijos enfermo, según revela un artículo de la BBC.

Los padres de Nazanin, como fue identificada la niña para proteger su identidad, la vendieron por 3 mil 500 dólares al momento de comprometerla con otro niño hace seis años.

Para cuando la niña cumplió 10 años ya estaba casada con un niño de 12 y tuvo que alejarse de su familia para vivir con su esposo.

“Nuestro hijo sufre de epilepsia desde que tenía 4 años y no teníamos dinero para pagar su tratamiento”, es como expresa su arrepentimiento el padre de Nazanin; aun así planea vender a otras de sus hijas.

El hombre no quería vender a Nazanin, pero fue su esposa quien lo convenció de hacerlo para poder obtener el dinero que se convertiría en una esperanza para su hijo. Sacrificaron a una de sus hijas para salvar la vida de otro de sus hijos.

“Tomé el dinero y acepté dar a nuestra hija mayor Nazanin en matrimonio. Usé el dinero para pagar el tratamiento de mi hijo, pero no se recuperó y tampoco pude quedarme con mi hija”, dijo la madre a la BBC, mostrando arrepentimiento.

Los padres de Nazanin no fueron a la escuela, no saben leer ni escribir, no tienen dinero ni trabajo. Ahora viven en un campo de refugiados en Shahrak, cerca de Herat, al oeste de Afganistán.

La familia de la niña fue golpeada por una mortal sequía en 2018, tenía ganado y trabajaban en campos agrícolas. Pero lo perdieron todo, al punto de verse obligados a dejar su pueblo natal y huir al refugio en el que ahora viven.

A pesar de sentir culpa por vender a su hija, el padre de Nazanin reconoce que con la situación, y si su miseria continúa, el futuro de sus otras dos hijas en incierto.

“Si mi miseria continúa, y encuentro a alguien dispuesto a darme dinero por mis otras hijas, haré lo mismo”, aseguró el hombre.

En Afganistán, la edad legal para el matrimonio en niñas es de 16 años y en niños de 18. Sin embargo, el 35 por ciento de las niñas del país son casadas antes de los 18 y el 9 por ciento antes de los 15.

A pesar de que las leyes cambian, en las costumbres del país no es un problema casar a los niños, las recomendaciones de organizaciones mundiales no importan en las familias al momento de comprometer a una niña a cambio de una dote.

Nazanin tuvo una boda el año pasado, a la que acudieron alrededor de 100 personas. Estuvo lejos de ser un evento feliz.

A ella nunca le consultaron si quería casarse o vivir con otra familia. Tras su boda, fue obligada a vivir algunos meses con la familia de su esposo, un niño de 12.

Poco después, ambas familias llegaron a un acuerdo para que Nazanin regresara con sus padres y volviera al lado de su esposo en unos cuantos años más.

De acuerdo con la Unicef, tan solo entre julio y octubre se documentaron 161 compromisos y matrimonios infantiles en Herat y Badghis. La mayoría de las niñas fueron casadas con adultos.