Hombre logra bajar más de 40 libras solo bebiendo cerveza

(NOTICIAS YA).- Si tu objetivo es bajar de peso, la mayoría de los expertos te recomendarán abstenerte de beber cerveza. Sin embargo, un hombre de Ohio logró perder bastantes libras consumiendo solo esta refrescante bebida.

De acuerdo con WPLG Local10.com, Del Hall se propuso “alimentarse” solo de cerveza durante la pasada Cuaresma, y su plan no solo capturó la atención de su comunidad, sino que fue una gran noticia para su cuerpo.

Hall, quien perdió 41.5 libras durante el proceso, dijo a USA Today que se siente mejor que nunca. “Me siento como en mis 20s”, aseguró el hombre de 43 años.

El hombre, quien labora como ejecutivo en la cervecería Fifty West Brewing Company, inicialmente consideró solo consumir agua durante su dieta especial, pero eventualmente se decidió por cerveza para mantenerse “cuerdo” e interesado en su proyecto.

A lo largo de casi seis semanas, las únicas calorías que entraban al cuerpo de Hall correspondieron a las cervezas que bebía durante el día: entre dos y cinco.

El amante de la cerveza se asesoró con un médico y realizó una amplia investigación antes de emprender su peculiar dieta, la cual no solo lo ayudó a bajar de peso, sino también a conocer mejor su cuerpo.

“Cuando pensaba que tenía hambre, no tenía. La verdadera hambre no es ese rugido en el estómago. Si no comí por 46 días, saltarme una comida no va a matarme”, expresó.