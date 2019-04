Orgullo hispano: Adolescente de Florida recibe beca completa de MIT

(NOTICIAS YA).- La historia de Sergio Pérez y de su madre es de superación y sobre todo una prueba de fe, de pensar y creer todo el tiempo en que sí se puede.

Con un rostro de satisfacción, Sergio de 17 años, mostró la carta de admisión y beca que le envió el mundialmente famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, mejor conocido como “MIT” por sus siglas en inglés.

Sergio, de origen cubano, es considerado un héroe en el condado Polk, donde próximamente terminará sus estudios escolares y universidades al mismo tiempo, tras completar todas las materias con máxima calificación.

Siempre con su madre al lado, nos habló de sueños cumplidos.

“Estoy emocionado, no tengo miedo porque voy con mi mamá a Boston, va a ser diferente, una escuela tan grande”, dijo Sergio a Noticias Ya. “nunca he estado en una escuela tan grande, tienen mas de 4 mil estudiantes en Boston”.

Sergio es muy popular en el Polk State College y sus logros académicos, han hecho que todo el condado lo reconozca y sea referencia de sus maestros y tutores.

Sergio tiene un coeficiente intelectual muy elevado, pero lo fundamental en sus logros ha sido la presencia de su madre, quien ha superado carencias trabajando en labores de limpieza para que su hijo solo piense en estudiar. Afirmó que todo valió la pena.

“Aquí está el logro, aquí está mi hijo, aquí estoy yo, estamos de pie, y hay muchas personas que creen en nosotros y nos ayudan”, dijo la madre de Sergio, Belkys Porro a Noticias Ya. “No importa la situación, no importa nada, aquí estamos, mi mensaje es ese: no descuiden a sus hijos, no descuiden los estudios”

El próximo 20 de agosto, madre e hijo emprendarán viaje juntos hacia la ciudad de Boston, donde darán inicio a esta nueva aventura.