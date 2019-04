Cómo ser experto en Avengers sin ver las otras 21 películas de Marvel

(NOTICIAS YA).- ¿Todos tus amigos están emocionados por ir a ver la última película de Avengers pero tú no sabes de qué están hablando? ¿Estás cansado de que digan frases como “No me quiero ir señor Stark” y tú no entiendas qué es lo que les pasa? ¡No te preocupes! A continuación te diremos 7 cosas que debes saber antes de ir a ver Endgame.

7- Los Avengers están en problemas

“Infinity War”, la pasada película de Avengers, dejó a nuestros héroes algo traumatizados luego de que Thanos, villano intergaláctico y primo enojado de Barney el dinosaurio, eliminó a la mitad de la vida de la Tierra haciendo uso del Guantelete del Infinito (una pieza de joyería mágica y súper fashion que contiene las 6 Piedras del Infinito).

Luego del enorme genocidio, el guantelete terminó muy dañado y no sabemos si esto significa que ya no sirve. Lo que sí sabemos es que los Avengers están enojados y con sed de venganza.

6- ¿Quién murió y quién sobrevivió?

Los caídos son: Black Panther, Groot (todos lloramos), Scarlet Witch, Star-Lord, Falcon, Mantis, Drax, Spider-Man, María Hill, Nick Fury, Doctor Strange, Gamora, Loki, Vision, Heimdall, La Avispa, Hank Pym y Janet van Dyne.

Los sobrevivientes son: Capitán América, Black Widow, Iron Man (flotando por el espacio), Thor, Okoye, M’Baku, War Machine, Rocket, Nebula (también flotando por el espacio), Hulk, Ant-Man, Hawkeye y Capitana Marvel.

5- El arma de Thor podría jugar un papel importante

El famoso martillo del dios del trueno fue destruido en “Ragnarok” (o sea, Thor 3), en medio de una disputa familiar de proporciones masivas. Sin embargo la nueva arma de Thor, nombrada “Stormbreaker”, podría ser la única con el poder de herir a Thanos. Sólo esperemos que esta vez sí apunte a la cabeza.

4- Ant-Man no estaba muerto, andaba de parranda.

Aunque todos sus compañeros pensaban que el microscópico héroe también había perdido la vida, Ant-Man no fue una víctima más de Thanos, solo estaba atrapado en el Reino Cuántico. Pero según lo que nos cuenta el trailer, Scott Lang encontró la forma de regresar y ahora, como nosotros, está muy confundido.

3- Iron Man y el Capi se siguen aplicando la ley del hielo

Si no viste “Civil War” tal vez no te enteraste, pero la separación entre Tony Stark y Steve Rogers fue el rompimiento más dramático desde Brad Pitt y Jennifer Aniston. Y es que las cosas se pusieron intensas cuando se reveló que el Capi no le había dicho a Tony la verdad sobre la muerte de sus padres, los cuales fueron asesinados por H.Y.D.R.A (los nazis del universo de Marvel) lavándole el cerebro y usando como arma al Soldado de Invierno (y bff del Capi).

Así que digamos que las cosas están un poco tensas entre ellos y no han compartido la pantalla desde hace 3 años.

2- La Capitana Marvel se unirá a los Avengers

En la escena postcréditos de “Infinity War” vemos cómo el último acto de Nick Fury es mandar una señal de alerta a la Capitana Marvel y este año, en la cinta de esta heroína, descubrimos que Carol Danvers y sus superpoderes espaciales podrían ser una pieza importante para derrotar a Thanos. Y si algo nos dice el trailer de “Endgame” es que el papel de Avenger le va como anillo al dedo.

1- Disfruta la película y no te preocupes si no entiendes todo

Honestamente han sido 11 años y 21 películas, no todos pudieron o quisieron ver todas las cintas o simplemente es imposible recordar todo. Así que no te sientas mal si no conoces todos los detalles, lo único que importa es que disfrutes de la épica pelea de súper héroes contra villanos.

