Perro muere de hambre tras ser abandonado por pareja que se divorció

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Indiana se divorció y abandonó la casa que compartían, dejando atrás a la mascota de ambos, quien murió de hambre.

De acuerdo con FOX59 Web, fueron arrestados Michael Setser y Amanda Setser, acusados de crueldad animal.

LEE: Abusaron sexualmente de perros, caballos y vacas; irán 41 años a prisión

El pasado 17 de enero, la policía del condado de Johnson recibió un reporte de un perro muerto en una casa móvil ubicada en Greenwood.

Al acudir al lugar encontraron al can, de nombre Chuck, sin vida. El forense determinó que murió de hambre.

LEE: Abandonó a perros para que murieran de hambre; uno se comió al otro

El sujeto de 31 años y la mujer de 28 se separaron recientemente y ambos dejaron de habitar en la vivienda. Sin embargo, ninguno de los dos se llevó al perro o le dio alimentos o agua.

Los documentos de la corte indican que Michael llamó a su expareja varias veces y le dijo que se llevara el perro, así como a los gatos de ella, porque él no se haría cargo. Ella le respondió que no porque presuntamente no tenía forma de cuidar de las mascotas.

VIDEO: Buscan a sujeto que abandonó a un perro y a un cerdo

Amanda Setser regresó al lugar días después para recoger sus cosas. La mujer se habría percatado de que Chuck tenía dificultades para respirar y lucía enfermo, pero no lo llevó a ser atendido.

Las autoridades reiteraron que los animales están protegidos por la ley de Indiana, cuya legislación podría prohibirle a los Setser la posesión de otro animal por un largo tiempo.

VIDEO RELACIONADO: