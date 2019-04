Si naciste antes de 1989 podrías necesitar otra vacuna del sarampión

(NOTICIAS YA).- Estados Unidos está pasando por el peor brote de sarampión al que se han enfrentado desde que esta enfermedad fue erradicada en el 2000. Pero aunque la mayoría de las víctimas son niños cuyos padres se rehusaron a vacunar o personas que voluntariamente decidieron no hacerlo; algunas personas que fueron vacunadas de niños podrían estar en riesgo, dependiendo de su edad.

A inicios de este mes, oficiales de salud pública de Israel reportaron que una mujer de 43 años que fue vacunada en la infancia, cayó en coma como resultado de una infección de sarampión, una complicación poco común de esta enfermedad. Actualmente este país está luchando para controlar sus propia epidemia de sarampión, y al igual que en EE.UU. el brote de la peligrosa enfermedad está siendo provocado por personas que se rehúsan a vacunarse.

En el sistema de salud actual los niños reciben dos dosis de una combinación de vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola; conocida como MMR y que tiene 97% de efectividad. Sin embargo aquellos que nacieron antes de 1989 -tanto dentro como fuera de EE.UU-, sólo recibían una dosis de las vacunas con 93% de efectividad.

Esto no necesariamente quiere decir que todos los que nacieron antes de 1989 deban acudir inmediatamente al doctor para obtener la MMR. Sin embargo los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que aquellos vacunados entre 1963 y 1967 con vacunas de virus muertos, vayan a obtener la MMR actual pues esa versión en particular que ya recibieron, no era tan efectiva como las nuevas.

De la misma forma, los CDC sugieren que aquellos adultos que sigan sin vacunar, se apliquen al menos una vacuna como protección a ellos y a otros. Por lo que si estás en uno de los estados afectados como California, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, lo más recomendable es que le preguntes a tu doctor sobre los pasos que debes tomar.

