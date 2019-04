VIDEO: Mujer se queja por vómito en avión y termina arrestada

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Carolina del Norte fue detenida el fin de semana pasado tras quejarse de que el asiento de su hija en un avión de Frontier estaba cubierto de vómito desde el vuelo anterior.

De acuerdo con Yahoo Lifestyle, Rosetta Swinney estuvo 12 horas tras las rejas por el incidente, mientras que la menor de 14 años fue entregada a la custodia de las autoridades.

“Me sentí humillada. Me sentí peor de que mi hija me haya visto siendo esposada y que me separaran de ella”, describió la mujer de 53 años.

Swinney y su hija se encontraban en Las Vegas y se disponían a regresar a Durham, Carolina del Norte, vuelo que fue retrasado para realizar labores de limpieza en la aeronave. Sin embargo, cuando abordaron, el asiento que le correspondía a la jovencita seguía sucio con vómito.

Cuando la madre alertó a una sobrecargo sobre la situación, la empleada fue “ofensiva” y le dijo que no era su trabajo limpiar el asiento.

En un comunicado, la aerolínea Frontier aseguró que la trabajadora se disculpó con la familia y les ofreció productos de limpieza, además de invitarlas a utilizar el sanitario para asearse. Supuestamente también les informaron que podrían cambiarse de lugar, dependiendo de la disponibilidad, una vez que todos los pasajeros abordaran.

La detenida contradice la versión oficial de la aerolínea, y alega que la aeromoza no intentó limpiar el desastre ni les ofreció otros asientos. Varios otros pasajeros se dirigieron a las redes sociales para hablar sobre el incidente, y coincidieron principalmente con la versión de la afectada.

Cuando Swinney volvió a reportar el problema, la empleada le pidió que bajara del avión. Cuando se negó, la trabajadora llamó a Seguridad para bajarlas de la aeronave, presuntamente por su conducta problemática.

El personal de la aeronave determinó que las pasajeras debían bajar y tomar otro vuelo, pero también se rehusaron, por lo que los sobrecargos contactaron a la policía y bajaron a todos los pasajeros.

Diversos videos del incidente circulan en redes sociales y muestran a Swinney siendo esposada en la terminal aérea mientras la observa su hija, llorando. Uno de los pasajeros que compartió las imágenes aseguró que la aerolínea terminó limpiando el vómito porque lo consideró un riesgo de salud.

“Ofrecemos disculpas a nuestros pasajeros por las inconveniencias causadas por el retraso en el despegue. La seguridad de pasajeros y equipo es nuestra prioridad principal en Frontier”, indicó la aerolínea en un comunicado.

Tras ser liberada de la cárcel, Swinney tuvo que comprar un boleto de mil dólares para regresar a casa a bordo de Delta Airlines. Frontier le realizó un reembolso, pero la afectada asegura que nunca volverá a viajar con ellos y además contrató a un abogado para combatir el cargo que le fue imputado tras el incidente.