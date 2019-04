20 estudiantes se suicidaron en India tras reprobar examen

(NOTICIAS YA).- Veinte estudiantes cometieron suicidio en India la semana pasada, luego de que la Junta de Educación Intermedia del país, publicaran los resultados de su examen, según reportó Fox.

Entre los pasados febrero y marzo, cerca de 1 millón de estudiantes tomaron el examen y unos 350,000 no lo aprobaron, lo cual causó protestas de padres, estudiantes y hasta grupos políticos.

LEE: Hay más suicidios de obreros de construcción que de cualquier industria

De acuerdo con el medio Khaleejtimes, una adolescente llamada Sirisha, se prendió en fuego en su casa ubicada en el distrito Narayanpet el pasado sábado, tras saber que estaba reprobando biología.

Las autoridades ordenaron el conteo y verificación para todos los estudiantes que no habían aprobado el examen mientras también advertían que no se suicidaran, ya que reprobar un examen no tiene que ser el final de sus vidas.

LEE: Urgen a padres estar alertas tras los 2 suicidios de alumnos de Parkland

Representantes han afirmado que los resultados fueron causados por un error de parte de la compañía de Globarena Technologies Private Limited, la cual desarrolla el software para procesar las pruebas, de acuerdo con el First Post.

“Parece que todo el proceso estuvo lleno de errores”, dijo N. Narayana, presidente de la asociación de padres al Indian Express”. Desafortunadamente, debido a estos errores, los estudiantes que reprobaron se están quitando la vida”.

Según NPR, 230,000 personas murieron en la India por suicidio.

VIDEO RELACIONADO