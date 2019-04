4 mitos falsos sobre las vacunas

(NOTICIAS YA).- A través de los años se han creado muchas teorías y/o mitos sobre las vacunas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó a un grupo de padres que están indecisos sobre las vacunas y la institución lo considera como unas de las 10 amenazas que generan mayor preocupación para la salud mundial este año.

La OMS agregó que estas personas carecen de la información correcta o necesaria para incorporarla a sus hábitos de prevención de enfermedades, reportó El Comercio.

También señalaron que la vacunación es la herramienta de prevención más costo efectiva que existe, ya que permite salvar hasta tres millones de vidas cada año y estiman que se evitarían más de un millón y medio de muertes más. Esto si se mejora la cobertura mundial de las vacunas.

Es por esto que presentaron cuatro mitos falsos sobre la vacunación:

1. No es necesario vacunarse si la enfermedad no está presente en la comunidad o país – en un mundo tan globalizado e interconectado, pueden cruzar fácilmente las fronteras geográficas e infectar a quienes no estén protegidos.

2. Las vacunas causan autismo – este rumor surgió de un estudio publicado en Italia en 1998 que relacionaba la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) con el autismo. Sin embargo, en el año 2000 se demostró que la investigación tenía graves irregularidades relacionadas a conflictos de intereses y fue considerada material fraudulento, por lo que fue la revista que lo publicó tuvo que retractarse.

3. Es mejor contraer la enfermedad que vacunarse – contraer la enfermedad conlleva asumir los riesgos propios de esta para que el organismo pueda desarrollar inmunidad. La vacuna, por el contrario, genera una respuesta inmunitaria similar a la producida por una infección natural, pero, a diferencia de esta, no conlleva riesgos graves de defunción o discapacidad.

4. No se deben aplicar vacunas múltiples a los niños pues es peligroso – no se han comprobado reacciones desfavorables ante las vacunas múltiples. Por el contrario, se recomienda no separar las vacunas ya que se retrasa la protección del niño contra ciertas enfermedades, lo que es riesgoso tanto para ellos como para la comunidad donde podrían propagarse. Incluso, los niños no vacunados podrían contagiar a mujeres embarazadas y causarles un aborto espontáneo o defectos congénitos al bebé, como ceguera, sordera o retrasos del desarrollo.

