Chofer de autobús escolar libra prisión tras admitir que abusó de niña

(NOTICIAS YA).- Un exchofer de autobús escolar de Nueva York librará la cárcel a pesar de haberse declarado culpable de violar a una estudiante de 14 años.

Shane Piche, de 26 años, fue sentenciado a 10 años de libertad condicional la semana pasada, en relación a la violación que cometió en junio de 2018.

James P. McClusky, juez del condado de Jefferson, decidió que el joven no debía ir a prisión porque no tiene antecedentes penales y “solo” lleva una víctima.

De acuerdo con la denuncia, Piche conducía por el distrito escolar de Watertown City cuando conoció a la niña, a la que violó en su casa, según informó el Daily Times.

La sentencia se da luego de que él se declarar culpable el pasado 21 de febrero, cuando aceptó el cargo en su contra por violación en tercer grado.

Además del tiempo en libertad condicional, Piche deberá registrarse como delincuente sexual de Nivel 1, que es menos grave que la designación de Nivel 2 que estaban buscando los fiscales.

Los delincuentes de “Nivel 1″ son considerados de bajo riesgo y deben registrarse durante 20 años, a menos que tengan una designación (por ejemplo, depredador sexual, delincuente sexual violento o delincuente sexual) en cuyo caso deben registrarse de por vida, según lo explica la División de Nueva York de Servicios de justicia penal.

El juez consideró que Piche debía ser catalogado como delincuente sexual Nivel 1 porque no tiene antecedentes penales, antes de cometer la violación, y su crimen involucró “solo a una víctima”.

“Será un delincuente por el resto de su vida”, dijo el abogado de Piche, Eric Swartz, según WWNY-TV.

“Está en el registro de delincuentes sexuales durante mucho tiempo, tal vez no del resto de su vida debido al nivel, pero esto no es algo que no le haya causado dolor, y esto no es algo que no haya tenido consecuencias”, agregó.

Piche ya no trabaja más para la compañía de autobuses tras violar a la niña. Además, se le ha ordenado no quedarse a solas con una persona menor de 17 años, “aunque hubo algunas excepciones aprobadas”, informó el Daily Times.

También se le exige que pague $ 375 en honorarios y recargos de la corte y una tarifa de registro para delincuentes sexuales especiales de $ 1,000, según detalla Watertown Daily Times.