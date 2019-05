VIDEO: Captan a supuesto fantasma de bisabuela cuidando a niño

(NOTICIAS YA).- Una mujer británica asegura haber visto el fantasma de la bisabuela de su hijo de cinco años cuidándolo durante la noche.

De acuerdo con Mirror, Kerri Waterworth estaba observando a su hijo Ellis Gooch a través de una cámara cuando observó lo que pensó era una araña cerca del pequeño, por lo que se apresuró hacia la habitación del menor para ahuyentarla.

La mujer de 29 años se dio cuenta que no había tal araña y regresó a su habitación. Cuando volvió a revisar la cámara, detectó “orbes lineares” en ella, una presunta señal de actividad paranormal.

Waterworth ha compartido las imágenes de lo que ella considera es un brazo acariciando la pierna, estómago y cabeza del pequeño Ellis antes de desaparecer.

La madre asegura que su hijo, quien vive con autismo, reacciona negativamente a cualquier cambio en la rutina pero que la aparición de su bisabuela tuvo un efecto positivo y calmante.

La joven madre cree que la aparición corresponde a Elizabeth Gooch, conocida como Peggy, quien falleció a los 90 años en 2016 y llevaba una estrecha relación con su bisnieto.

“No me asusté, más bien estaba intrigada. Tuve una sensación de calma por la aparición, aunque sí me perturbó un poco. Creo en los fantasmas pero verlo con mis propios ojos me ha hecho creer aún más”, explicó la originaria de Lancashire.

“Su respuesta fue un movimiento suave, como cuando alguien te hace cosquillas y reaccionas. No parecía molesto en lo absoluto. Ellis tiene discapacidades y ella siempre se preocupaba por él, así que tiene sentido que viniera a reconfortarlo”, añadió la mujer.

Waterworth, quien también es madre de otro hijo, asegura que compartió las imágenes en internet para pedir opiniones y dice haber recibido una gran cantidad de comentarios positivos y de personas que concuerdan con ella, considerando que la bisabuela “regresó” para cuidar a su nieto.