Graba nacimiento de su hija y capta cómo personal médico la dejan caer

(NOTICIAS YA).- Un padre de Arizona quedó impactado tras captar en video cómo el personal médico de un hospital dejó caer a una de sus hijas recién nacidas cuando estaba filmando sus primeros momentos de vida.

Derrick Rodgers estaba filmando el nacimiento de sus hijas gemelas, que fueron prematuras, en el Centro Médico Regional Dignity Health Chandler, cuando los médicos dejaron caer una de sus bebés en el momento en que la estaban limpiando.

“Nadie puede prepararte para ver la negligencia, verlos manejarla descuidadamente”, dijo la mamá, Monique Rodgers, en una entrevista para KTVK.

Los padres dijeron que cuando enfrentaron a los médicos por lo ocurrido, no se disculparon.

“Esto es un bebé. Es frágil. Mide 3 libras, y la estás manejando como si fuera un saco de papas, como si no fuera un ser humano”, lamentó la madre tras la terrible experiencia.

Derrick dijo que cuando le mostró el video al médico se quedó sin palabras, simplemente no dijo nada, ni siquiera una disculpa, detalla Fox News.

Ante la actitud del personal, Monique decidió publicar el video en Facebook y ya se ha hecho viral con más de un millón de reproducciones.

“Me gustaría evitar que esto le suceda a otros niños que nacen en este hospital”, escribió la madre al compartir el video.

La pequeña Morgan, la bebé del video, pasó 12 días en la UCIN, y una vez que llegó a casa, Monique se dio cuenta de que estaba temblando, por lo que la llevó a un nuevo médico.

Ella explicó que el nuevo médico tenía el papeleo de Morgan y notó que el hospital ordenó una ecografía cinco días después del nacimiento debido a su bajo peso al nacer, y los resultados mostraron que tenía una hemorragia cerebral de grado 1.

Para la madre fue una sorpresa enterarse de esas pruebas realizadas a su hija, porque en el hospital nunca le notificaron algo al respecto.

“No importa lo pequeño que sea, debería haber sido notificada de que se estaba haciendo una ecografía. Debería haber sido notificada de los resultados”, dijo.

Ahora la pareja teme que la caída sea el factor del sangrado cerebral de su hija.

Sin embargo, para el doctor Greg Marchand, un ginecólogo no afiliado con el caso citado por Fox, el tipo de hemorragia no grave no es sorprendente en este bebé, con o sin la caída.

“Ciertamente no es anormal, de hecho, es bastante común en bebés con bajo peso al nacer”, explicó Marchand.

Aun con su punto de vista médico, Marchand destacó que había una clara falta de comunicación entre los médicos y la familia.

“Vi el video y fue bastante perturbador”, dijo Marchand. “Cuando sabes que ha ocurrido un error, es una práctica común admitirlo lo más rápido posible y dar una divulgación completa a la familia”, destacó.

Monique y Derrick están a la espera de más respuestas y deseando que la pequeña Morgan se encuentre bien. La bebé tiene programado ver a un neurólogo hasta agosto.

Tras la divulgación del video en redes sociales, el Dignity Health Chandler Regional envió a la familia la siguiente declaración:

“Debido a las leyes de privacidad del paciente y la solicitud de la familia de no divulgar información, no podemos hacer comentarios específicos sobre este asunto. La seguridad de nuestros pacientes y sus familias es siempre nuestra principal preocupación. El equipo médico de Dignity Health Chandler Regional Medical toma este asunto extremadamente en serio y está trabajando para llevar a cabo una revisión exhaustiva”.