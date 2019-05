Mujer con problemas mentales tuvo que dar a luz sola en su celda

(NOTICIAS YA).- Una mujer con enfermedad mental tuvo que dar a luz sola en una celda de la cárcel del condado de Broward, Florida, casi siete horas después de solicitar asistencia médica, dijeron sus abogados en una carta al alguacil.

Considerando que el tratamiento de su clienta es “indignante e inhumano”, los defensores públicos Howard Finkelstein y Gordon Weekes Jr. dijeron que la cárcel y el personal médico sabían que Tammy Jackson estaba cerca de dar a luz cuando se quejó en las primeras horas del 10 de abril de que tenía contracciones y pidió ayuda.

El personal no llevó a Jackson a un hospital, añadieron los abogados en su mensaje al alguacil Gregory Tony. Más bien, a las 3:16 a.m. intentaron llamar a un médico de guardia, a quien no se pudo contactar hasta las 7:22 de la mañana, según los abogados.

El médico dijo que revisaría a Jackson cuando llegara a la cárcel. Una hora y 38 minutos más tarde, ella todavía estaba sola en la celda, sangrando “y su personal no demostró ninguna urgencia”, escribieron los abogados.

“Seis horas y 54 minutos después de pedir ayuda, un técnico (de la Oficina del Alguacil de Broward) notificó al personal médico que la señora Jackson sostenía a su bebé recién nacido en sus brazos, después de haberlo entregado sin medicamentos y sin la asistencia de un médico”, decía la carta.

La oficina del alguacil ha iniciado una investigación, dijo la portavoz Gina Carter. Un médico y dos enfermeras brindaron atención a Jackson después de que ella dio a luz, mientras que su bebé fue llevada “con un cuidador apropiado”.

La Oficina de North Broward, donde sucedieron los hechos, alberga a delincuentes de seguridad mínima y media y su misión principal es administrar “a la población de internos con enfermedades mentales, enfermedades médicas y necesidades especiales”, según la oficina del alguacil.

Desde el arresto de Jackson en abril, sus abogados dijeron que había sido internada en una enfermería para ser supervisada.

“El nacimiento no fue prematuro ni inesperado”, decía su carta. “Sin embargo, en su época de extrema necesidad y vulnerabilidad, BSO descuidó proporcionarle a la señora Jackson la asistencia y el cuidado médico que todas las madres necesitan y merecen. No solo se ignoró la salud de la señora Jackson, sino que también se puso en grave peligro la vida de su hija”.

Los abogados también dijeron que está por determinarse cómo el incidente afectó “la frágil salud mental” de la mujer.

Otras internas escucharon los gritos de Jackson durante el parto, informó WPLG, afiliada de CNN. La madre de Jackson, Shirley Nixon, dijo a la estación que no sabía que su hija, quien de acuerdo con ella es bipolar y esquizofrénica, había dado a luz en una celda.

“Pensé que había nacido en el hospital”, dijo Nixon sobre su nieta. “No me dijeron nada de esto. ¿Dónde estaban?”.

La abuela dijo a la estación que el nombre de la niña es Miranda Latrice Nixon.

*Con información de CNN