Hablan de las extrañas circunstancias que rodean la muerte de Victoria  

(NOTICIAS YA).- Una excompañera de trabajo de la mujer canadiense encontrada sin vida en Ciudad Juárez habla ante nuestra cámara. Las extrañas circunstancias que rodean su muerte la llevó a alzar la voz reclamando justicia.

“Era una muchacha de esas muy tranquilas, de esas inocentes que veías y que pensaba que todo mundo era bueno”.

Así es como describen a Victoria Shawn Iona, la mujer canadiense encontrada sin vida el pasado martes en el cementerio Colinas. Su compañera quien prefirió ocultar su identidad no se explica que fue lo qué pasó.

“No fue un asalto ella tenía sus anillos de oro y una cadena de oro, no fue asalto fue alguien que no la quería, alguien que la verdad no sabemos quién pudo haber sido.”

Sus compañeras coinciden en que el último contacto que tuvieron con la víctima fue el domingo.

En sus redes sociales Victoria apareció ese mismo día con la ropa que fue encontrada con la cabeza destrozada.

“Esta mujer murió a causa del traumatismo encelofalico severo derivado del golpe con algunas piedras que se encontraron en el lugar de los hechos tenia reporte de desaparición desde el mismo día que la encontraron sin vida”, Silvia Najera vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

Las amigas según nuestra entrevistada se enteraron de la desaparición desde el pasado viernes, mediante las redes sociales iniciaron una pesquisa ya que el indicio era que estaba en Juárez.

“Yo me contacte con la mamá y le dije vamos a Juárez porque ella me dijo que podría estar haya le digo vamos a Juárez y ponemos la orden de desaparecida”.

Ante lo extraño del caso su compañera teme que la muerte de Victoria quede impune.

“De Juárez de las autoridades no se espera nada no hacen nada nunca pero su quiero que se haga justicia para que descanse en paz.”

