Tres detenidos tras espectacular persecución en Orlando

(NOTICIAS YA).- Cuando los habiantes de la ciudad de Orlando, en Florida, encendieron sus televisores la mañana del miércoles lo que veían en todos los noticeros locales parecía una escena de la nueva película de Fast and Furious, pero en realidad era una verdadera persecución a alta velocidad que involucró a varios agentes de las oficinas de los alguaciles de Orange, Seminole, Volusia y Brevard por cielo y tierra.

Tres personas fueron arrestadas Jacob Scott, 22, Roil Cambio, 19, and Kevin Dyer, 13, quienes iban dentro del auto mientras eran seguidos por el helicóptero de la oficina del alguacil.

Los oficiales informaron que recibieron un reporte de un vehículo marca Ford F250 del 2006 robado a las 9:17 de la mañana, solo 20 minutos después reportaron que el camión robado y un Dodge Charger blanco, que también fue robado, fueron vist

os uno tras otro. Los sospechosos finalmente abandonaron el camión cerca de la East Colonial Drive.

Los tres sospechosos involucrados, que eran vigilados desde el aire por la Unidad de Aviación del Condado de Orange, se metieron en el Charger y manejaron a alta velocidad mientras eran seguidos por el helicóptero.

A las 11:25 de la mañana, Jacob Scott, el conductor abandonó el auto en el bloque 400 de Exeter Rd. Se subió a una motocicleta blanca, que curiosamente lo estaba esperando, y huyó de la zona. Mientras tanto Roil Cambio y Kevin Dyer también salieron del auto y fueron detenidos en las cercanías.

El dueño de la motocicleta, Chris Rodríguez, dijo a la reportera de Noticias Univisión Orlando Tamara Mino, que pudo reconocer su vehículo mientras veía la persecución por television.

“Vi la persecución por televisión y dije, se parece a mi moto hasta que me di cuenta que era mi moto, entonces llamé a la polcía de nuevo y me dijeron que me darían mas información, cuando supe que estaba aquí me vine lo mas pronto posible” relató Rodríguez.