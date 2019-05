Vicente Fernández rechazó trasplante de hígado por homofóbico

(NOTICIAS YA).- El cantante mexicano Vicente Fernández ha causado indignación por sus recientes declaraciones en las que admitió que rechazó un trasplante de hígado por temor a que el donante fuese homosexual.

De acuerdo con SinEmbargo, “El Charro de Huentitán” se encontraba hablando con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante acerca de sus diversos problemas de salud cuando hizo el desafortunado comentario.

Fernández relató que años atrás tuvo que abandonar una gira mundial debido a que fue diagnosticado con cáncer, enfermedad que requería que fuese sometido a un trasplante de hígado, procedimiento que no se realizó debido a sus opiniones erróneas y desinformadas.

“Querían ponerme un hígado de otro cabrón (sic) y (les dije): ‘yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey’, ni sé si era homosexual o drogadicto. No, no, no”, dijo el padre del también cantante Alejandro Fernández en el programa “De primera mano”.

Fernández, quien actualmente se encuentra retirado, optó por no realizarse el procedimiento escapando del hospital sin avisar.

“No me querían dejar salir, me dijeron: ‘es que ya encontramos su hígado compatible, ya viene el oncólogo’. Me vestí y me iba a salir cuando me dicen: ‘Por favor, Don Vicente, váyase en la silla de ruedas porque si le pasa algo nos cierran el hospital’. Me subí a la silla y llegando la camioneta me fui”, narró.

El cantante finalmente admitió que le fue realizada una intervención en Chile con ayuda de un robot, pero no recuerda el procedimiento.

