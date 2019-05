Niño de 9 años es acusado de asesinar a su madre adoptiva

(NOTICIAS YA).- A inicios de esta semana las autoridades arrestaron a un niño de 9 años como sospechoso de disparar y asesinar a su madre adoptiva, en su hogar al sur de Michigan.

La familia de Pauline Marie Randol de 51 años, encontró el cuerpo de la víctima en la sala de su hogar en Fawn River Township, en Detroit; en la mañana del lunes 6 de mayo. La mujer recibió un disparo con un rifle, de acuerdo con medios locales.

Tras el descubrimiento, la policía arrestó al hijo adoptivo de Randol, el cual no ha sido identificado debido a su edad. El menor fue acusado de asesinato abierto y cargos criminales por arma de fuego.

La hija de 23 años de la víctima, Reagan Martin, aseguró que su madre estaba intentando obtener ayuda psiquiátrica para el niño, el cual llegó a su familia hace aproximadamente dos años. Reagan dijo que el menor tenía “cicatrices” mentales causadas por su pasado.

“Ella le abrió la puertas y lo cuidó como si fuera propio”, dijo Reagan a medios locales. La mujer también describió a su hermano adoptivo como un “joven dulce y atento, que necesitaba más ayuda” de la que su madre pudo darle y aseguró que Randol realmente lo intentó.

Otra de las hijas de Randol, Harley Martin dijo que a pesar de la situación, el menor no es un “mal niño” y que realmente amaba a su madre. “No quiero que la gente piense que él no amaba a su mamá”, expresó la hija.

Harley agregó que su hermano adoptivo tiene un historial de problemas mentales por los que recientemente empezó a tomar medicamento, luego de que comenzara a tener comportamientos preocupantes. “Esto lo va a afectar por un largo tiempo, porque no se da cuenta de lo que ha hecho”, finalizó.

Uno de los vecinos de Randol, Joseph Lancaster, dijo que en el pasado el niño había usado una pistola de balines para dispararle a sus nietos y que también lo vio disparando con un arco y flecha.

Por el momento el menor está recibiendo evaluaciones psiquiátricas en un centro de detención juvenil operado por el estado, de acuerdo con el alguacil del condado, Bradley Bark. Las autoridades aún no han dejado claro si será procesado como adulto o como menor, ni han publicado las circunstancias de la muerte o detalles de por qué el niño fue acusado.

