No quiso vacuna de la varicela y demandó a escuela; ahora tiene varicela

(NOTICIAS YA).- Dos meses después de ir a la corte por una política contra la varicela, un adolescente no vacunado contrajo la enfermedad, dijo este miércoles su abogado.

Jerome Kunkel demandó al departamento de salud local debido a una política que prohíbe temporalmente a los estudiantes que no son inmunes a la varicela asistir a clases y actividades extracurriculares en Our Lady of the Sacred Heart/Assumption Academy en Walton, Kentucky.

El estudiante de secundaria rechazó la vacuna, citando su fe. El padre de Kunkel, Bill, le dijo a WLWT, afiliada de CNN, que se oponen a la vacuna en particular porque creían que se derivaban de “fetos abortados”.

La vacuna contra la varicela se creó con células descendientes de un feto interrumpido a principios de los años 60.

Kunkel contrajo varicela la semana pasada y ya se ha recuperado. Incluso regresó a la escuela, a la cual dejó de asistir a mediados de marzo, dijo su abogado Christopher Wiest a CNN el miércoles. “Jerome está poniéndose al corriente. Siente como que le arruinaron su último año”, expresó.

LEE: Asistentes a función de ‘Avengers’ pudieron estar expuestos a sarampión

El Departamento de Salud del Norte de Kentucky anunció una política en marzo después de que un brote de varicela afectara a 32 personas en la escuela, equivalente al 13% del cuerpo estudiantil. Se informó a los estudiantes que no fueron vacunados, o que no eran inmunes, que permanecieran fuera de la escuela por lo menos 21 días después del último caso del virus, dijo el departamento.

Kunkel presentó una demanda por esta decisión, particularmente porque afectó su temporada de baloncesto. Ninguno de los miembros del equipo fue vacunado contra la varicela, dijo el director de la institución a un funcionario de salud, y solo el 18% de los estudiantes de la escuela están totalmente vacunados, dijo un funcionario al departamento de salud local.

Un juez de Kentucky rechazó la solicitud de Kunkel. Su abogado dijo que evitar que los estudiantes asistieran a la escuela no pudo contener la enfermedad.

“Su prohibición no impidió que estos niños fueran a la iglesia juntos. Su prohibición será inefectiva desde el principio. La forma más rápida de regresar a la escuela es hacerlo de manera natural”, dijo Wiest el miércoles.

Cuando se le preguntó si Kunkel lamentaba no haberse vacunado, Wiest dijo: “Estas son personas de una fe profunda y duradera, de fuertes creencias religiosas. En ningún momento se arrepienten de no haberse vacunado. Ellos creen que esta es la causa correcta. Se arrepienten de lo que hizo el departamento de salud”.

LEE: Gobernador de Kentucky dejó que sus 9 hijos se contagiaran de varicela

El Departamento de Salud del Norte de Kentucky expresó su preocupación por los comentarios de Wiest sobre los estudiantes que contraen el virus para que puedan volverse inmunes.

“Alentar la propagación de una enfermedad infecciosa aguda en una comunidad demuestra una falta de respeto por la salud y la seguridad de amigos, familiares, vecinos y el público en general”, dijo el departamento en un comunicado el miércoles. “Una persona que ha contraído varicela puede ser infecciosa hasta 2 días antes de experimentar la erupción asociada con el virus”.

Evitar que los estudiantes asistan a la escuela y las actividades después de la escuela puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad, señala el comunicado.

LEE: Joven desafía a su familia antivacunas y se pone todas al cumplir los 18

El departamento de salud también mostró preocupación de que los comentarios pudieran minimizar la gravedad de los peligros del virus de la varicela.

Esta es una enfermedad altamente contagiosa que causa una erupción similar a ampollas, comezón, fiebre y cansancio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). El virus se propaga por contacto con individuos infectados.

Los CDC recomiendan que no se exponga intencionalmente a los niños a la varicela con la esperanza de que contraigan la enfermedad.

*Con información de CNN