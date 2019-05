VIDEO: Niña con necesidades especiales es mordida en autobús escolar

(NOTICIAS YA).- Una niña de 10 años con necesidades especiales de Wisconsin fue mordida brutalmente por una compañera mientras estaban en el autobús escolar, sin que el chofer hiciera algo para detener el ataque.

Los padres de Lillian “Lilly” Waldron dicen que el pasado lunes cuando ella se bajó del autobús escolar estaba llorando desconsoladamente y se aferraba a cubrir su brazo.

Lynn Waldron-Moehle, madre de Lilly, no sabía lo que estaba pasando y su hija no podía decirle nada, ya que no puede hablar debido a un retraso en su desarrollo.

La madre de la niña sabe que para ella los baños son relajantes, así que decidió prepararle la ducha para tranquilizarla.

“A ella le encantan los baños, y eso le tranquiliza. Así que la traje a casa y la estaba preparando para el baño. Le quité la sudadera, y ahí fue cuando noté los principales moretones en la parte superior de su brazo”, dijo Lynn a WBAY, según detalla Fox News.

Los padres de Lilly dicen que otra niña en el autobús mordió “brutalmente” a su hija en el brazo, causando los hematomas.

De acuerdo con varios informes, las autoridades escolares revisaron el video capturado por las cámaras de vigilancia y el director de la escuela dijo que el incidente fue “espantoso y horrible de ver”.

El conductor del autobús no hizo nada para detener el ataque y podía hacerlo.

“Ella no puede decirles que se detengan. Ella no pudo escapar. Ella está en un arnés de cinco puntos en un asiento de seguridad. Simplemente tuvo que sentarse allí y tomarlo, y el conductor del autobús no se detuvo”, lamentó la madre de la niña.

Tras el incidente, las Escuelas Públicas del Área de Green Bay informaron que están investigando el video del autobús y publicaron una declaración que dice que los funcionarios hablaron con la familia de la niña.

“Varios administradores y yo contactamos a la familia de inmediato y nos reunimos con ellos para abordar sus inquietudes y brindar apoyo para garantizar el bienestar físico y emocional de nuestro estudiante”, escribió el superintendente en la declaración, citada por Fox 19.

Chad Waldron, padre de Lilly, dice que el incidente podría haberse evitado si hubiera habido un adulto cuidando a los estudiantes. Él expresó que si el chofer no es capaz de vigilar a los alumnos, que son niños y con necesidades especiales, entonces debería de ir otro adulto cuidándolos.

Por el momento, Lilly viajará a la escuela en una camioneta con dos adultos y ningún otro estudiante y la niña que mordió a Lilly ya no asiste a la escuela.

Además, los padres de Lilly aseguran que planean hablar con un abogado sobre el incidente.