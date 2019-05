Niños rinden tributo a la mujer que les prepara comida todos los días

(NOTICIAS YA).- Los padres, maestros y el personal de una escuela al norte de Chicago se unieron el pasado jueves 9 de mayo para celebrar a una mujer a la que llaman “el corazón” de la institución, simplemente por el excelente trabajo que ha hecho por los estudiantes.

La presidenta de la organización de padres de familia de la Escuela Primaria Blaine en Wrigleyville, Lauren Trost, dijo que los niños la aman, quieren abrazarla todo el tiempo y les gusta mucho bailar con ella; por lo que siempre los hace felices. “Puede ser estricta a veces, pero ellos aman eso sobre ella también”, dijo Trost.

Janet Hartu, conocida como “Miss Janet” por los estudiantes, ha trabajado en la cafetería de esa escuela durante la última década y conoce el nombre de cada uno de los estudiantes y sabe si tienen alergias de comida. Además muchos dicen que siempre es lo suficientemente preceptiva como para saber cómo se están sintiendo los pequeños.

“Mi hijo más grande ha estado aquí por 8 años. Él es autista y tiene una conexión especial con ella desde el día en el que él entró”, dijo Melissa Silvers, una de las mamás de Blaine.

Miss Janet tiene una excelente relación con los estudiantes a quienes se refiere como “sus niños” y el increíble gesto por parte de la escuela, le hizo darse cuenta que sus acciones no pasan desapercibidas. “Estoy feliz. Estoy feliz de ser apreciada y amada. No sabía que me amaban tanto. Pero ahora lo sé”, dijo la mujer emotivamente.

La directora de la escuela, Angie Britow, celebró el compromiso de Miss Janet con sus estudiantes y señaló que la mujer siempre hace un gran esfuerzo para tenerlos felices. “Ella se sienta con los niños. Canta y baila. Ella simplemente es una gran presencia y es grandioso verla con nuestros estudiantes. Somos afortunados”, aseguró Britow.

Por su parte, Miss Janet dijo que ser abuela le ha enseñado sobre la necesidad que tienen los estudiantes de ser amados y raramente se toma un día libre. La amorosa mujer dice que sabe que la constancia es algo muy importante para los niños y ella solo quiere estar ahí para ellos.

