Buscaba gatos gratis en Craigslist para torturarlos y asesinarlos

(NOTICIAS YA).- Un joven de Missouri está acusado de abuso a animales luego de que las autoridades locales descubrieran que torturaba y asesinaba a gatos que encontraba en anuncios de Craigslist.

Kaine Louzader, de 20 años, fue acusado el viernes pasado de un delito grave por abuso de animales, pero los fiscales esperan agregar más cargos.

Desde enero habían estado apareciendo gatos muertos, algunos desmembrados, en la calle de Louzader, a las afueras de St. Peters, según detallan documentos de la corte citados por Post-Dispatch.

Sin embargo, fue reportado a la policía hasta que alguien lo vio directamente tirar el cuerpo de un gato cerca de su casa.

La policía buscó al joven y él mismo admitió que buscaba gatos en adopción en Craigslist, luego los llevaba a su casa y ahí los pisoteaba y estrangulaba hasta matarlos.

El joven también detalló que desmembró a muchos antes de tirar sus restos a la calle.

Jeff Ochs, sargento de la Policía de St. Charles, dijo que Louzader tenía cortes y rasguños. Tras ser cuestionado, el joven admitió que las heridas fueron provocadas por los gatos cuando intentaban escapar mientras él los estrangulaba.

El joven se encuentra detenido con una fianza de $ 50,000, mientras los fiscales preparan más cargos en su contra, según detalla WGAL.

“¿Por qué alguien querría hacerle algo a un gato? No hacen nada malo”, dijo el vecino Hiram King a KMOV. “Sólo quiero decir, no hay ninguna excusa para ello. Seré honesto contigo, definitivamente no hay excusa para ello”, agregó el hombre.

Tim Lohmar, procurador fiscal de St. Charles, destacó que si alguien es capaz de torturar y mutilar animales, esa persona podría ser mucho peor.

“Hemos tenido varios incidentes a lo largo de los años, personas involucradas en delitos violentos, he aquí algunas mutilaciones de animales, por lo que es una situación aterradora”, dijo Lohmar.