Donantes para el muro de Trump se preguntan dónde está su dinero

(NOTICIAS YA).- Varias de las personas que aportaron para la construcción de un nuevo muro en la frontera con México a través de GoFundMe han comenzado a cuestionar lo que se está haciendo (o no) con su dinero.

De acuerdo con HuffPost, Brian Kolfage lanzó en diciembre pasado una campaña a través de la plataforma, con la que buscaba recaudar mil millones de dólares para crear una organización no lucrativa que construiría partes del muro en terrenos privados.

La campaña buscaba frenar la entrada de “ilegales” al país y logró recaudar la cifra de 22 millones de dólares, pero hasta el momento no hay pruebas de que los trabajos hayan iniciado, denuncian varios participantes en la recaudación.

Cuando Kolfage, quien es veterano de la Fuerza Aérea, no llegó a su meta propuesta, aseguró que frenaría la campaña, rembolsaría el dinero a los donantes y comenzaría él mismo la construcción.

Sin embargo, la página permanece activa, y Kolfage la utiliza para publicar noticias sobre inmigración, además de informar sobre nuevos personajes interesados en el proyecto, como el ultraderechista y exestratega de Trump, Steve Bannon.

El veterano dijo en enero al New York Times que los trabajos de construcción comenzarían en cuestión de semanas, mientras que en una entrevista en marzo aseguró que el inicio sería en abril. Sin embargo, The Daily Beast reportó recientemente que no hay evidencia que la construcción haya arrancado.

Kolfage criticó el artículo en su página personal de Facebook y en otra con el nombre “We Build the Wall” (“nosotros construimos el muro”), aunque sigue sin publicar detalles acerca del polémico proyecto, presuntamente porque la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) interpondría una demanda contra este.

“No hay actualizaciones porque tenemos que mantenernos callados por una muy buena razón. Todos ustedes recibirán pronto el mejor regalo… ¡será glorioso!”, escribió el sábado en Facebook, donde también organizó un sorteo para viajar a una fiesta en la primera sección terminada del muro.

Cabe destacar que varias páginas administradas por Kolfage fueron cerradas en meses anteriores por publicar engaños y noticias falsas, además de que el hombre también ha sido acusado de recaudar dinero para veteranos mediante prácticas cuestionables.