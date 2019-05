Madre pide a las autoridades de Pinellas le devuelvan a sus hijas

(NOTICIAS YA).-Una mujer hispana de Pinellas Park, en Florida, pide a las autoridades que le devuelvan a sus tres hijas, quienes le fueron retiradas de su custodia hace más de 40 días, luego de que ella misma denunciara a su expareja y padre de las menores, por agredirla en varias oportunidades.

Ismarie Ramos, se comunicó con la Línea de Ayuda de Noticias Univisión Tampa Bay, para contar su caso. La madre de tres niñas, una de ellas de tres años, otra de dos y una más pequeña de tan solo cinco meses, explicó que venía siendo víctima de violencia doméstica por parte de su ex pareja por lo cual decidió denunciarlo ante las autoridades, pero aunque ella era la que recibía los malos tratos nunca le negó al padre tener contacto con las niñas.

“Decidí que me quería separar de mi esposo, le dije que quería el divorcio… Pero estaba sola, le dije quédate con mis niñas, mientras que yo trabajo” explicó Ismarie.

Pero este acuerdo para las autoridades del Condado Pinellas representó una violación a una orden de no contacto y, según ellos, una situación peligrosa para las menores. Por lo tanto las niñas no podían seguir viviendo con su mamá, incluso la más pequeña que ahora tiene tan solo 5 meses.

“Haber cargado con ella nueve meses, traerla al mundo, y que en cuatro meses me la hayan arrebatada del lado. Ella es chiquita es difícil, para mí, no saber si comió, si durmió, si está enferma, si le cambiaron su pañal, si le dieron su bañito” manifestó al periodista Filippo Ferretti, al tiempo que aseguró que aunque no se arrepiente de haber denunciado las agresiones que recibía de su expareja se, siente decepcionada del sistema que la castiga pese a que ella era la agredida.

“Mi niña está sufriendo, es difícil escuchar que un niño te diga mamá pregúntale a esa gente cuando voy a volver contigo, quiero que me digas el día para yo ponerlo en el calendario y mirar todos los días que pasan y regresar contigo” dijo a las cámaras con lágrimas en los ojos.

Esta madre ahora puede ver a sus hijas solamente cuatro horas cada semana, siempre bajo la supervisión de su cuñada, la hermana del hombre que amenazó con matarla a ella, además asegura que el hombre sigue en contacto con sus hijas.