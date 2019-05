Serie infantil arranca temporada con boda gay

(NOTICIAS YA).- La televisión ya no es como antes, y las historias que en ella se cuentan comienzan a reflejar cada vez más la realidad de la sociedad moderna, incluso cuando se trata de dibujos animados.

El estreno de la nueva temporada de “Arthur” emocionó a muchos, no solo porque la serie animada de PBS acaba de arrancar su temporada número 22, sino porque el señor Ratburn finalmente obtuvo el final feliz que se merece.

En el episodio “Mr. Ratburn and the Special Someone”, el personaje del maestro de tercer grado se casa con otro personaje masculino.

“¡Es un mundo completamente nuevo!”, dice uno de los alumnos después de la boda. Y lo es.

En Twitter, los fanáticos del programa expresaron rápidamente su sorpresa, tanto por que el profesor sea gay como porque el programa, referencia cultural para muchos millennials, todavía siga al aire.

“¡Bienvenido y felicitaciones a Mr. Ratburn!“, tuiteó un usuario con la escena de la boda.

“Creo que la mayor sorpresa sobre que Mr. Ratburn sea gay es que (la serie) Arthur aún esté al aire con nuevos episodios”, dijo otra tuitera.

Incluso la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación (GLAAD, por sus siglas en inglés), felicitó al maestro. “Felicidades Mr. Ratburn”, dijo en un mensaje en Twitter.

