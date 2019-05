Britney Spears podría no volver a cantar

(NOTICIAS YA).- Tras abandonar una serie de conciertos en Las Vegas por problemas de salud mental, la cantante Britney Spears podría dejar los escenarios permanentemente.

De acuerdo con el sitio especializado TMZ, que cita diversas fuentes, la intérprete no está en las condiciones óptimas en lo físico ni en lo mental para reanudar su residencia, como se le suele llamar a las temporadas extendidas de conciertos en Las Vegas.

Según Larry Rudolph, mánager de Spears, la residencia de la cantante debió haber iniciado el 13 de febrero, pero fue suspendida por cuestiones de salud.

A pesar de ser su manejador, Rudolph no recibe información médica de Britney a menos que esta afecte directamente su carrera. El agente explicó que la cantante tiene la capacidad de decidir cuándo trabajar y cuándo no, y que llevaba gran avance en los ensayos de su show cuando su padre enfermó.

“Tuvimos que cancelar el espectáculo porque sus medicamentos dejaron de funcionar y se encontraba angustiada por la enfermedad de su padre”, explicó.

“El verano pasado, cuando quería salir de gira, me llamaba todos los días. Estaba emocionada. No me ha llamado en meses. Claramente ya no quiere presentarse”, expuso el mánager, quien está de acuerdo con que Britney deje los escenarios si su salud así lo requiere.

“Siendo la persona que guía su carrera, y basándome en la información que yo y todos los profesionales que trabajamos con ella recibimos, es claro que no debería regresar a su residencia en Las Vegas. No en el futuro cercano y posiblemente nunca”, consideró.

A pesar de que el compromiso en Las Vegas es el que más peligra por la salud de Spears, existe la posibilidad de que opte por abandonar su carrera por completo.

“No quiero que vuelva a trabajar hasta que esté lista física, mental y pasionalmente. Si eso no regresa, que así sea. No tengo el deseo ni la habilidad de obligarla a trabajar nuevamente. Solo estoy aquí para cuando ella quiera trabajar. Si quiere regresar a trabajar, estaré aquí para decirle si es una buena o mala idea”, concluyó Rudolph.

