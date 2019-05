VIDEO: Asesinaron a joven embarazada para robarle a su bebé en Chicago

(NOTICIAS YA).- Una joven embarazada que desapareció desde hace tres semanas fue encontrada muerta en el patio de una casa en Chicago y su bebé fue arrancado de su vientre tras ser asesinada, según reportan las autoridades locales.

La familia de Marlen Ochoa-Lopez, de 19 años y primero identificada como Marlen Ochoa-Uriostegui, esta horrorizada, pero espera que el bebé sobreviva; luego de que lo encontraron vivo en un hospital.

La joven hispana era buscada desde el pasado 23 de abril, día en que su familia la vio por última vez. De ella ya no supieron más luego de que salió de Latino Youth High School y nunca llegó a la guardería a recoger a su hijo de tres años.

Ese mismo día la joven planeaba reunirse con una mujer que conoció en Facebook, por medio del grupo “Help A Sista Out”, quien prometió regalarle ropa para su bebé.

“Ella estaba regalando ropa, supuestamente bajo el pretexto de que a sus hijas se les había dado ropa y tenían toda esa ropa extra para el niño, y ahí es donde los falsos pretextos que creo que la llevaron a esa casa”, dijo a ABC Cecilia García, portavoz de la familia.

La semana pasada, el auto de la joven fue encontrado cerca de la casa de la mujer, en la cuadra 4100 de West 77th Place, en Southwest Side, y esta semana, las autoridades descubrieron su cuerpo en el patio de la misma residencia.

Marlen tenía nueve meses de embarazo el día que desapareció.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook identificó los restos encontrados en la casa como Marlen Ochoa-Lopez, luego de pedir registros dentales a su familia.

El mismo forense determinó la causa de la muerte como “estrangulación por ligadura” y la calificaron como un homicidio.

La Policía de Chicago dijo que la joven fue asesinada y luego abrieron su vientre para arrancar por la fuerza a su bebé, quien ahora lucha por su vida.

El mismo día en que Marlen desapareció, una mujer, de 46 años, llamó al 911 desde la casa en que fue encontrado el cadáver para pedir ayuda para “su bebé”, asegurando que acababa de dar a luz.

El bebé fue llevado al hospital junto con la mujer que afirmó ser la madre, confirmó el portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, Larry Langford, de acuerdo con CNN.

“Es de mi conocimiento que ella no es la madre y eso es todo lo que tengo para ti”, dijo Langford.

Los bomberos llegaron a la casa y le dieron RCP al bebé, luego lo llevaron al Hospital Christ, en Oak Lawn, en donde aún permanece en estado grave, pero con buenos pronósticos.

La portavoz de la familia dijo que el bebé fue encontrado y que tras realizar pruebas de ADN se confirmó que es hijo de Marlen y fue nombrado Yadiel, como ella lo deseaba.

“¿Por qué esta gente, por qué esta gente mala hizo esto? Ella no les hizo nada”, dijo Yovani López, su esposo, quien esta devastado con el escalofriante asesinato.

La misma portavoz de la familia detalló que las denuncias de la comunidad llevaron a la policía a la casa, en donde encontraron el cuerpo y fueron detenidas cuatro personas, dos hombres y dos mujeres.

Tres personas de interés permanecen bajo custodia el miércoles, dijo la policía de Chicago.

Un testigo anónimo dijo que la mujer de la casa solía cuidar a su bebé, hasta que comenzó a actuar de una manera extraña diciendo que se estaba encariñando demasiado con el pequeño.

“Me dijo cómo se estaba uniendo mucho con el bebé, que no podía esperar para ser madre otra vez”, dijo la mujer. “Dijo que necesitaba dinero porque iba a tener un nuevo bebé. Me dijo que debía estar en mayo”, dijo la mujer a ABC.

Varios vecinos dijeron que la tarde del 23 de abril vieron a una anciana con sangre y sosteniendo a un bebé envuelto en una toalla, gritando que no estaba respirando.

La familia de Marlen informó que esperan habilitar una cuenta de GoFundMe para ayudar con los gatos que requiere el bebé, por lo pronto piden que no donen a las que ya circula, pues ninguna es oficial.