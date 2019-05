VIDEO: Latina se gradúa y posa orgullosa con sus padres campesinos

(NOTICIAS YA).- Anna Ocegueda está a punto de graduarse de la universidad, pero sabe que no lo habría logrado sin el arduo trabajo de sus padres, campesinos que migraron desde México.

De acuerdo con NBC News, la joven de 22 años recibirá su título en Psicología por parte de la Universidad de California en Merced este domingo, pero antes de recibir su diploma ha decidido honrar los sacrificios que sus padres han hecho por ella.

“Por ustedes y para ustedes”, escribió Ocegueda junto a una foto en la que aparece sonriente junto a sus papás, quienes portan la vestimenta y equipo que utilizan para cosechar fruta en Orange Grove desde hace 25 años.

LEE: Más migrantes mexicanos en EE.UU. son altamente calificados: estudio

La imagen publicada por la joven en redes sociales se originó como una tarea para una de sus clases, la cual consistía en retratar un tema político a través del arte.

La estudiante optó por mostrar a sus padres con su ropa de trabajo mientras ella portaba su toga, birrete y estola con el objetivo de demostrar que su éxito es resultado del esfuerzo de sus padres.

“Saber que estaban allí trabajando bajo el sol caliente me motivaba a esforzarme por ellos”, dijo Ocegueda en entrevista con NBC News.

VIDEO: Joven cumple su sueño de graduarse de secundaria antes de morir

La joven, quien tiene cuatro hermanos, nunca creyó que su publicación se volvería viral.

“Creo que la gente se siente identificada porque saben lo que es tener padres que deben llevar trabajaos difíciles para mantenernos. Saben que ir a la escuela es una forma de construir una mejor vida, no solo para ellos sino también para sus padres”, expresó la joven.

LEE: Universitaria murió al intentar tomar tradicional foto de graduación

Anna asegura que muchos jóvenes, particularmente hispanos, se han puesto en contacto con ella para decirle que viven situaciones similares y pidiéndole consejos para poder salir adelante.

“Les digo que a veces nuestros padres no pueden darnos todo, pero esa no es razón para rendirse. Existen apoyos financieros y becas que te ayudarán a pagar la escuela. Su situación económica no debería detenerlos”, añadió.

“Puedes lograrlo. Yo soy prueba viviente de ello”, concluyó la joven, quien tras finalizar su carrera planea mudarse al área de la bahía de San Francisco para trabajar con niños y familias.