Primera pastora transgénero de FL se declaró mujer durante su sermón

(NOTICIAS YA).- La reverenda luterana Kit Robison se encontraba dando un sermón sobre el mandamiento de amar a Dios, a tu vecino y ti mismo ante su congregación de Miami Springs, cuando admitió que ella también había luchado con la última parte: Amarse a sí misma.

Al final del servicio, Robison llamó a su esposa Christa al púlpito y anunció ante los adoradores de la Iglesia Luterana Grace en Miami Springs, que es una mujer transgénero.

“Lo que ven frente a ustedes, no coincide con el entendimiento que tengo de mi misma”, dijo la pastora explicando que ella realmente se identifica con el género femenino.

Durante 4 años Robison ha estado luchando con su identidad de género y preguntándose si debía o no compartir las noticias. Sin embargo, luego de decirle la verdad a su esposa y sus tres hijas, se dio cuenta que era el momento de informárselo a la iglesia y realizó el anuncio luego de las celebraciones de Pascua y Semana Santa.

En la mañana del anuncio, su esposa estuvo a su lado mientras compartía su mensaje. En las semanas posteriores a éste, algunos de los miembros de la iglesia han abandonado la congregación; pero además de eso, Robison asegura que la respuesta ha sido muy positiva en general.

“Abrimos la iglesia para preguntas después del servicio y la mayoría de las preguntas eran sobre mi esposa y si nos mantendremos casados, lo cual haremos”, aseguró la pastora. “Algunas personas no estaban encantadas, pero la mayoría dio mucho apoyo”.

Este anuncio convierte a Robison en la primera pastora luterana transgénero de Florida, de acuerdo con presidente del distrito de iglesias luteranas de dicho estado, Pedro M. Suárez, quien aseguró que a pesar de la opinión que puedan tener en otros lugares, el Sínodo de Florida-Bahamas aceptó las noticias sobre la transición de Robison.

Mientras que muchos cristianos pueden creer que ser transgénero va en contra de la “palabra de Dios” y los principios bíblicos, Robison cree que su cambio entra completamente en la voluntad de Dios. “Dios no comete errores y no cometió un error conmigo. Dios me hizo una mujer transgénero”, aseguró la pastora.

A pesar de que Robison espera poder continuar sirviendo como pastora en la Iglesia Luterana Grace, esa decisión queda en manos de sus miembros. A partir de junio comenzarán una serie de reuniones de ayuntamiento en las que los feligreses podrán hacer preguntas y deliberar. Si deciden que no quieren a Robison como su pastora, ella asegura que se irá y buscará otro lugar en dónde continuar con su oficio.

