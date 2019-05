En El Paso buscan terminar con casos de crueldad animal

(NOTICIAS YA).- Cerca de 700 casos de crueldad animal se registran por año en la ciudad de El Paso, una cifra que una Unidad Especial del Departamento de Policía busca reducir.

“Lo miraba todos los días solito caminar, fue creciendo y le dejaron un collar y fue creciendo y le quedaba chico, lo encontré en una casa para auxiliarlo”, Nancy García, protectora de animales adoptó a “Güero” quien muestra sus marcas de maltrato.

Y es que este solo es uno de los 10 millones de casos de abuso hacia animales que se reportan en el país cada año.

Los animales no tienen voz y si a el caso no se le da el seguimiento apropiado no hay nadie que venga apropiado, los animalitos no tienen ningún tipo de voz”, Sandra Zamudio, Unidad de Investigación Especial de Crueldad Contra Animales.

Sin embargo, es gracias a personas como Nancy, que algunos de estos animales reciben una segunda oportunidad como nos explica Priscila Ríos:

Para evitar más casos de maltrato, el Departamento de Policía de El Paso decidió abrir una Unidad de Investigación Especial de Crueldad Contra Animales.

Si usted sabe o sospecha de algún caso de crueldad animal no dude en llamar a la Unidad del Departamento de Policía al número 915-212-0800.