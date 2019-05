Arrestado hombre que dejó morir a su esposa en accidente y huyó a pie

(NOTICIAS YA).- Ya está tras las rejas el hombre señalado de abandonar la escena de un accidente que le quitó la vida a su esposa que estaba embarazada.

Kabir Richard Ramnarine, de 26 años y residente de Kissimmee, fue arrestado el domingo en horas de la tarde, enfrentando cargos por abandonar la escena de un accidente, conducir con la licencia suspendida y homicidio vehicular.

De acuerdo con el reporte del accidente, los hechos ocurrieron el domingo alrededor de las 3:30 de la mañana y el hombre habría perdido el control del vehículo cuando viajaba por una carretera del condado Osceola, chocando contra un árbol.

Ramnarine fue interceptado en el hotel Apollo Inn, donde se había estado escondiendo de las autoridades horas después de ocasionar el choque fatal, y aunque no estaba armado, al ser confrontado por los agentes, simuló tener una arma mientras sostenía un control remoto. Se cree que el sospechoso estaba en estado de ebriedad.

“Él tenía la licencia suspendida y sospechamos que tal vez estaba borracho, pero es algo que no pudimos corroborar ya que el accidente ocurrió a las 3:30 de la madrugada, y el hombre no fue arrestado sino hasta las 10:30 de la noche de ayer”, indicó la sargento Kim Montes, vocera de la Patrulla de Carreteras de Florida, durante una entrevista telefónica con Noticias Univision Orlando.

La víctima identificada como Ashley Ramnarine, también de 26 años y quien según las autoridades no llevaba puesto el cinturón de seguridad, murió en la escena. Mientras que su esposo huyó a pie tras ocurrido el siniestro, dejando a la mujer dentro del vehículo marca Toyota modelo 2019, que quedó completamente destruido, y que no era de su propiedad, sino rentado.

“Él ya está en la cárcel y lo que hizo fue algo horrible, dejar morir a una persona que conocía y huir, simplemente es algo despectivo”, manifestó Montes.

Ramnarine se encuentra recluido en la cárcel del Condado Osceola sin derecho a fianza.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, este fin de semana la Florida Central se vio empañada de sangre debido a los múltiples accidentes fatales ocurridos de viernes a domingo.

“Se registraron diez accidentes fatales en el area, y en dos de ellos los conductores se dieron a la fuga”, dijo Montes. “Afortunadamente ayer arrestamos a uno y aun seguimos tras la pista de otro porque aunque ya localizamos el vehículo, aún no hemos identificado al conductor”, añadió la mujer, refiriéndose a la muerte de un joven, cuyo cadáver fue hallado en una carretera cerca de Mount Dora el viernes en la madrugada, luego de ser atropellado por un conductor que huyo de la escena.

Las autoridades solicitan que cualquier persona con información sobre estos incidentes, se comunique de manera anónima con el Crimeline al 800.423.8477.

Troopers have towed a possible suspect vehicle from a fatal hit and run crash on Friday. The 2015 Dodge Ram pickup truck has damage consistent with hitting a pedestrian. FHP is still working on identifying a driver. If anyone knows who the driver is call Crimeline 1800-423-tips. pic.twitter.com/cpeGAeaGzg

— FHP Orlando (@FHPOrlando) May 19, 2019