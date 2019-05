Más protestas contra cenizas de carbón en Osceola

(NOTICIAS YA).- Mientras los residentes de Osceola continúan protestando y mostrando su descontento, las cenizas siguen llegando al vertedero JED, en St. Cloud. Hasta el momento se han recibido casi 100,000 toneladas del material, el cual muchas personas que viven cerca del lugar donde se deposita, consideran peligroso.

“Fue todo en secreto, unas leyes que se llaman Sunshine Laws que requiere q ellos tengan estas reuniones públicamente y eso no se llevó a cabo, eso me molesta mucho y me preocupa”, aseguró Alexandra Jiménez, de Alianza for Progress, ante la decisión de los comisionados de aprobar la medida que permite a Waste Connection recibir estos residuos de Puerto Rico.

Después de que se desatase la polémica un movimiento ciudadano comenzó para tratar de revertir la medida. Por eso, el lunes 20 de mayo, decenas de residentes exigieron a los comisionados romper el contrato aprobaron para que el vertedero JED reciba las cenizas ya que alegan que la salud de los residentes está en peligro. Algunos de los presentes, incluso pidieron la renuncia del gerente del condado, ya que fue la persona que le solicitó a los comisionados que votaran a favor de la medida, sin embargo, esto no ocurrió.

Por su parte, la comisionada Peggy Choudry, que ya se había mostrado crítica con el permiso para traer las cenizas en una reunión previa, tomó la palabra y pidió la aprobación de tres mociones para inspeccionar el equipo y las instalaciones del vertedero, contratar a una persona que monitoree las aguas y también pidió la creación de una regla que, en el futuro, prohíba a los comisionados agregar a último minuto temas a la agenda. Esta última propuesta tiene el objetivo de evitar situaciones similares y no haya que votar una medida a última hora.

La reportera Marielkis Salazar, de Univision Orlando, destacó que los residentes de Osceola están siendo representados por un abogado que ya solicitó a los comisionados hacer una prueba a las cenizas de carbón utilizando el método LEAF, el cual expertos consideran es más efectivo que se está usando actualmente.