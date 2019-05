No armarán maestros en Osceola… por el momento

(NOTICIAS YA).- Decenas de padres y estudiantes preocupados acudieron hoy a la reunión de la Junta Escolar de Osceola para expresar su oposición ante la idea de armar a los maestros. Algo que, según se debatió en la reunión de la Junta, no sucederá ya que en el condado Osceola existe una ley que impide a cualquier persona que esté en un recinto escolar, y no sea policía, estar armado.

“Yo soy maestro y honestamente no me gustaría que otros maestros tuvieran la oportunidad de traer armas a la escuela por muchas cosas que podrían pasar, so esa es mi preocupación”, aseguró Jochy Cora Santiago, maestro de Osceola.

La decisión de armar a los educadores viene a raíz de una ley aprobada por los legisladores y firmada por el gobernador de Florida, Ron De Santis, la cual permite que el personal que trabaja en los centros educativos porte armas si completan un programa de entrenamiento de 144 horas. Sin embargo, desde la Oficina del Alguacil del condado Osceola consideran que esto no es suficiente.

“144 horas comparados con todo el entrenamiento que se le hace a un policía y la experiencia no se compara”, aseguró en Jacob Ruiz, vocero de la Oficina del Alguacil del Condado Osceola en entrevista con la reportera Marielkis Salazar, reportera de Univision Orlando.

Actualmente, todas las escuelas del condado Osceola cuentan con uno o dos policías o agentes de la oficina del alguacil que se encargan de velar por la seguridad de los estudiantes. Precisamente la continuación de este programa es lo que las personas le pidieron hoy a la Junta Escolar de Osceola y la oficina del Alguacil también apoya esta idea.

“Mientras la gente que están dirigiendo el distrito y el alguacil Russ Gibson estén en sus posiciones eso no va a pasar en Osceola porque ellos están de acuerdo que el trabajo de un maestro es ser maestro, de crear esa relación especial con los estudiantes”, concluyó Ruiz.

Sin embargo para que esto sea posible, la oficina del alguacil necesita continuar recibiendo fondos los cuales deberán ser aprobados por la Junta Escolar de Osceola.