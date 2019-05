“Sospechosa” la muerte de adolescente en Kissimmee

(NOTICIAS YA).- Las autoridades identificaron a la joven que fue encontrada muerta el domingo, 19 de mayo, en su casa de Kissimmee, como Coralis Enid Remigio Rivera, de 17 años.

Según informó la Policía de Kissimmee (KPD, siglas en inglés), una amiga de Remigio fue a la que descubrió el cuerpo sin vida poco antes de las 7 p.m., cuando fue a buscarla a su casa, en la comunidad Country Life Mobile Home Park, en Roscoe Drive.

“El Departamento de Policía de Kissimmee está tratando este caso como una investigación de homicidio”, dijo Bailey Myers, portavoz de KPD en un comunicado enviado a los medios de comunicación. Myers explicó que la familia de Rivera se mudó de la casa móvil en enero y que un hombre “conocido por la familia” vivía con Remigio, afirmó la portavoz.

Los padres de la menor, al parecer, no residían en la vivienda. A pesar de que la investigación aún sigue activa y no se sabe cuánto tiempo estuvo el cuerpo sin vida en la casa antes de ser encontrado, las autoridades no creen que haya sido mucho.

Gustavo Gómez Morón, reportero de Univision Orlando, se desplazó al lugar de los hechos y conversó con algunos vecinos, quienes se mostraron sorprendidos por la noticia.

“Se veía una persona muy humilde, una persona muy buena, una persona que nadie puede decir que alborotaba”, afirmó José Vera, residente del vecindario.

Vera aseguró que aún existen muchas dudas sobre lo que sucedió en el vecindario “he escuchado que la mataron… también que fue muerte natural, por eso quiero saber”.