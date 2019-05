12 millones de personas al año son víctimas de violencia doméstica

(NOTICIAS YA).-Cada minuto en los Estados Unidos un promedio de 24 personas son violadas, maltratadas físicamente o acosadas por su pareja íntima, lo que representa un total de más de 12 millones de personas en el año, incluyendo a mujeres y hombres.

El condado Hillsborough en Florida no es una excepción ante esta realidad, por lo que las autoridades están preocupadas debido al incremento de las cifras de violencia doméstica y de casos en el que la situación termina de manera fatal.

Tan sólo a inicios de esta semana una mujer de la localidad de Brandon, madre de cuatro niños, fue asesinada por su pareja. Según sus vecinos la mujer venía siendo víctima de abusos verbales y físicos desde hace meses.

De los cuatro hijos que tenía la víctima, el menor, de solo 3 meses de edad, era también de su homicida. John McQueen, de 26 años, quien ahora enfrenta cargo de asesinato en primer grado.

Para conocer el alcance de los casos de violencia doméstica en el área de la Bahía de Tampa, el reportero de Noticias Univisión, David Pérez Hansen, acudió a la organización sin fines de lucro “The Spring”, donde brindan ayuda a las víctimas. Las cifras que manejan son alarmantes.

Rosa Contreras, directora de servicios de la organización explicó que tanto hombres como mujeres son víctimas de violencia doméstica en el país, pero es este último grupo estadísticamente el más vulnerable.

“Una de cada 6 mujeres que tú conoces que pueden sufrir violencia doméstica en su vida. Muchas de las veces yo siento que esas estadísticas no son reales, porque muchas veces las personas no buscan ayuda y entonces no hay documentado que esa persona esté sufriendo violencia doméstica en su casa porque le da miedo decir. Yo siento que esas estadísticas son muy bajas” dijo Contreras quien destacó que denunciar y pedir ayuda permitiría, tanto tener estadísticas más cercanas a las reales y también evitar consecuencias trágicas.

La activista calificó de “tragedia prevenible” lo ocurrido con la madre asesinada en Brandon el martes, ya que asegura que los ciudadanos cuentan con organizaciones como la que representan que ayudan a quienes viven esa situación.

“Esto es una fatalidad. No se puede llegar ahí. Tienen que educar a las personas, principalmente a las latinas que viven aquí, como yo, para que puedan tener conocimiento de que esto existe, de que esto definitivamente existe” dijo.

Dígale a sus hijos que la violencia nunca tiene justificación, incluso si la persona que la comete es alguien a quien quieren, dijo.

En la página web de la organización “The National Domestic Violence Hot Line”, que también dirige sus esfuerzos a la prevención de la violencia doméstica, degenero y en lugares de trabajo, muestran que aproximadamente un 15% del total de mujeres (exactamente 14.8%) y un 4% del total de los hombres han sufrido algún tipo de lesión en algún momento de sus vidas a causa de la violencia doméstica (ya haya sido producto de violación, maltrato físico y/o acoso por parte de su pareja íntima).

Por otra parte, Casi la mitad del total de mujeres y de hombres en los Estados Unidos han sufrido agresión psicológica por parte de su pareja íntima al menos una vez en su vida, mientras que Las mujeres de edades entre los 18 y 24 años y entre los 25 y 34 constituyen los dos grupos en que generalmente se observan las tasas más altas de casos de violencia en la pareja íntima.

La importancia de pedir ayuda profesional no sólo puede prevenir una muerte, también mejora salud mental de quien ha sido víctima de algún tipo de violencia o acoso. Las estadísticas nacionales indican que un 81% de las mujeres que sufrieron violación, acoso o violencia física a manos de su pareja íntima reportaron sufrir efectos de corta y larga duración a causa del abuso, entre los que se encuentran sufrir trastornos por estrés post-traumático y diferentes tipos de lesiones.

En Tampa, la organización “The Spring” cuenta con una línea que opera las 24 horas, su directora afirma que sólo en el condado de Hillsborough atienden cerca de 300 casos mensuales, muchos de los cuales jamás han ido a la policía. Pide poner atención a las señales de alarma en una relación de pareja.

Si usted está siendo o fue víctima de violencia doméstica o tiene algún conocido que esté siendo maltratado por su pareja puede comunicarse con la organización “The Spring” del área de la Bahía de Tampa al teléfono (813)247-7233. También puede llamar a la línea de ayuda de “The National Domestic Violence Hotline” al 1-800-799-7233.