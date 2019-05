FB Barcelona abrirá academia para jóvenes en Orlando

(NOTICIAS YA).- El Fútbol Club Barcelona llega a Orlando. A partir del próximo mes de agosto, los blaugranas contarán con una academia de formación de jóvenes jugadores en Florida Central. Este será el noveno centro de formación del equipo catalán en los Estados Unidos y el número 50 en el mundo.

“Creíamos que Orlando era un buen punto para empezar esta primera experiencia aquí en el estado porque creemos que hay mucho ‘soccer’ muchos jugadores chicos y chicas que quieren jugar al fútbol que son seguidores del FC Barcelona y nosotros queríamos acercarnos a ellos”, explicó Carles Martin, Director de la Academia Barça a nivel mundial al reportero de Univision Orlando, Gustavo Gómez Morón.

Una vez inaugurada la academia del Barcelona en Orlando contará con un director técnico encargado de seleccionar a los jugadores locales de ambos sexos con las habilidades necesarias para formar parte de sus filas.

“Nuestro ‘adn’ se basa no solo en el estilo de juego que tenemos que es muy vistoso y ataque sino también con los valores que queremos inculcar en los niños porque para nuestra academia lo más importante no es como lo niños juegan bien si no como los niños crecen dentro del proyecto para que todo lo que aprendan durante ese periodo puedan aplicarlo en sus carreras profesionales”, dijo Marc Segarra, fundador de ISL fútbol.

Orlando fue seleccionada como la primera opción en la Florida para abrir una academia por el crecimiento y la aceptación que ha tenido el fútbol como deporte, por su ubicación geográfica y por lo diverso de su población que incluye a una amplia comunidad latinoamericana.

“De verdad para nosotros en una oportunidad, esta academia esta en nueve partes de los estados unidos pero no aquí en Orlando, y el talento que nosotros tenemos aquí en Orlando cuando miramos el City, miramos a los jóvenes y miramos a los latinos en nuestra comunidad y es tiempo”, dijo Mayra

Uribe, comisionada del distrito 3 de Orlando.

El próximo 8 de junio la academia del FC Barcelona realizará un “try out” en el parque Austin Tindal de Kissimmee donde podrán participar jugadores de la Florida Central con edades comprendidas entre cinco y 18 años.