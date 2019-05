VIDEO: Presume que llegó al millón de millas en su Honda Accord

(NOTICIAS YA).- Aunque nunca ha salido del planeta, Dexter Mills ya fue a la Luna y de regreso más de dos veces.

El originario de Carolina del Norte ha recorrido un millón de millas a bordo de su querido Honda Accord 2000, o lo equivalente a dos viajes redondos a la Luna.

De acuerdo con WRAL, Mills es un inspector de vehículos que viaja por todo su estado para visitar tiendas y concesionarias, recorriendo unas 65 mil millas cada año.

Recientemente pasaba por Fayetteville cuando se dio cuenta de que su auto estaba a punto de lograr un importante hito: un millón de millas recorridas. El logro es simbólico, ya que la cifra no aparecerá en su tablero debido a que es físicamente imposible.

“Me orillé cuando llegó a 999,999. Tomé una foto y comencé a conducir, esperando que el odómetro marcara un millón pero no lo hizo. Ahí se quedó”, lamentó Mills.

El hombre, quien solía ser mecánico, ha invertido mucho tiempo en su vehículo y es él mismo quien le da servicio, lo que le ha permitido ahorrar dinero.

Desde que lo adquirió hace 19 años, Mills le ha cambiado el motor dos veces además de reemplazar el alternador, el arrancador y el compresor.

Para él, una de las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta como conductor es la importancia de cambiar el aceite con regularidad, además de conducir responsablemente.

“Cada auto que tengo o he tenido, suelo conducirlo en una forma no agresiva. No hago arranques repentinos”, explicó, añadiendo que un tanque lleno de gasolina le rinde entre 440 y 460 millas.

A pesar de los buenos momentos, Mills ya piensa dejar descansar a su Accord y posiblemente adquirir una camioneta, aunque no se ha decidido por el modelo.

“Estoy un poco triste, pero creo que es tiempo de dejarlo descansar, dejar que se retire. Ha sido un excelente carro”, finalizó.