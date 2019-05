Falsos policías invaden vivienda y roban 30 mil dólares en joyas

(NOTICIAS YA).-La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough está trabajando para identificar y localizar a cuatro sospechosos involucrados en una invasión de vivienda efectuada durante la mañana de hoy en el área de Tabor Drive de Citrus Park, Tampa.

El momento en que los sospechosos ingresaron a la vivienda fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver como tres sujetos se abrieron paso hacia la vivienda con sus rostros cubiertos y portando armas de fuego.

Una vez dentro, ataron las manos de tres adultos, luego de revisar todas las habitaciones sospechosos huyeron junto con un cuarto sospechoso que esperaba afuera en un vehículo sedán gris llevando consigo más de $30 mil en dinero y joyas de los residentes de la vivienda.

Una de las víctimas de este crimen conversó, de manera exclusiva, con el reportero de Noticias Univisión Tampa Bay, Filippo Ferretti, a quien le relató que los hombres se presentaron en la puerta de la casa de manera violenta asegurando que eran oficiales de policía y que además uno de los hombres realizó un disparo dentro de la residencia.

“Se le fue un tiro a uno que estaba en la sala y se le fue cerca a la hija mía. Decían que eran policías, policía, me quede quieto, pensé que estaban buscando algo pero cuando me di cuenta que llegaron encapuchados y pistola en mano me di cuenta que eran ladrones” relató el hombre que prefirió mantener su anonimato ante las cámaras.

Según el hombre, los tres delincuentes que entraron a su vivienda sabían que en esta casa iban a encontrar dinero y joyas. “al yerno mío le llevaron una prenda y un dinero que traía en la billetera. El había vendido unos carritos y lo había cobrado, eso es seguro que lo vieron a él con las prendas y todo, el delincuente caza la pelea, como decimos nosotros los cubanos nos amarraron las manos” dijo.

Este robo podría estar relacionado con otro que en exclusiva les documentamos la semana pasada y que ocurrió en esta casa en Town And Country, donde un hombre entró en la residencia usando un paraguas para no ser captado por las cámaras de seguridad. En ambos casos las dos familias víctimas son cubanas y además se conocen.

El propietario de la vivienda robada la semana pasada aseguró a Noticias Univisión Tampa Bay que está completamente seguro que son los mismos delincuentes, quienes fueron enviados sabiendo que encontrarían joyas y dinero en ambas casas.

“Eso fue mandado, pero principalmente ellos vinieron por las prendas. El hombre que rompió la puerta es el mismo que entró en mi casa, los otros tres no porque nunca se vieron en mi casa” aseguró.