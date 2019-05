Familia mexicana será deportada tras ser estafada por pastor-abogado

(NOTICIAS YA).-Una familia de mexicanos está viviendo su peor pesadilla, luego de recibir una orden de deportación de parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), tras 14 años viviendo en el país que hoy consideran su hogar.

El señor José Luis habló en exclusiva de su caso, con el reportero de noticias Univisión Tampa Bay Filippo Ferretti, a quien le explicó que él y su familia están pasando esta situación por haber creído en un supuesto Pastor de una iglesia quien además les aseguró ser abogado y que a cambio de unos 5 mil dólares podía asegurarles lograr un caso de asilo positivo, pero realmente todo fue una estafa.

“Nos cobró cinco mil dólares por someter los papeles ahora que fui a renovar la licencia no me la quisieron dar”.

Me dijeron que habían mandado un supuesto papel el cual nunca me lo entregó, nunca me dijo nada” explicó el hombre de origen mexicano que reside en la ciudad de Tampa.

Sugún explicó sus esperanzas estaban puestas en este hombre, y al parecer en un principio el caso parecía ir en la dirección correcta, incluso pudo sacar su licencia de conducir gracias a los trámites iniciados con el supuesto abogado. Pero cuando el servicio de Inmigración enviaba información referente al caso de José Luis y su familia, nunca recibían tales notificaciones, pero si seguía pagando al hombre.

Una de las señales de que algo andaba mal era que el pastor y supuesto abogado nunca aceptaba reunirse con sus clientes en su oficina, siempre pedía hacerlo en lugares públicos como estaciones de servicio, restaurantes o en la casa de los clientes. “Siempre quería que nos viéramos en la casa y nunca en su supuesta oficina” dijo el inmigrante afectado.

Expertos en leyes migratorias recomiendan a quienes planean solicitar asilos hagan sus solicitudes con personas que realmente tengan licencias para practicar la profesión de abogado en los Estados Unidos, y abstenerse de buscar los servicios de paralegales o personas que no son realmente abogados.

Lisette Sánchez quien es licenciada en derecho especialista en inmigración explica que hay que estar seguros de recibir referencias creíbles de que la persona que se busca es realmente un abogado. “Sea celoso con su dinero y sea celoso con su futuro y el futuro de su familia” explicó la abogada.