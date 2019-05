Miles piden que se elimine de Netflix documental sobre el huracán María

(NOTICIAS YA).- Es el tema del momento en las comunidades digitales puertorriqueñas, y también en la Isla del Encanto. El documental After María, que se estrenó recientemente en Netflix, no deja indiferente a nadie. Los boricuas creen que la cinta no refleja la realidad de las víctimas de este fenómeno atmosférico que devastó a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017.

Las críticas llevaron a miles de personas a crear una petición en una plataforma para recoger firmas para remover el filme.

After María narra la historia de tres familias puertorriqueñas que sobrevivieron al huracán y se mudaron a Estados Unidos, donde vivieron seis meses en hoteles subvencionados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés).

María Echevarría, la creadora de la petición en Change.org asegura que “Este documental no respeta el honor, los valores y el espíritu de trabajo de nuestra comunidad al ridiculizarnos como pobres, desconsiderados y mantenidos por FEMA”.

Mientras el número de firmas para remover el documental sigue incrementando, a las 9:18 p.m. del 28 de mayo, la petición ya llevaba más de 30,000 firmas las opiniones, a favor y en contra también continúan multiplicándose.

“No entiendo porque hay que quitarla. Si las personas que salieron en el documental lo hicieron voluntariamente. Solamente porque no se llenó las expectativas hay que cancelarla?… esa decisión la tomará Netflix. No obstante, el documental muestra claramente una muy lamentable realidad.”, aseguró una usuaria de Facebook en los comentarios de la petición.

Conviértanse en productores y denle el enfoque que a usted le de la gana y sométalo a Netflix. ¿Quien dijo que esta película iba dirigida a lo que vivimos los puertorriqueños en la isla después de María? Ella le dio su enfoque a una de las muchas realidades, usted no le gusto y ahora hay que quitarla. Parecen millennials quejándose por todo., dijo otro boricua que opinó en la red social.

Por el amor a Dios! Si no te gustó el puto documental, no lo vuelvas a ver. Aquí la gente no tiene algo mejor que hacer, alguna aportación constructiva al pais.”, afirmó otro documental.

