Murió en un avión de México a Japón tras tragar 246 paquetes de cocaína

(NOTICIAS YA).- Un ciudadano japonés murió a bordo de un vuelo de la Ciudad de México a Tokio con 246 paquetes de cocaína en el estómago.

Identificado solo como Udo N., el pasajero de 42 años voló desde Bogotá, Colombia, a la capital mexicana, donde tomó un avión al aeropuerto de Narita, Tokio, según un comunicado de la oficina del fiscal del estado mexicano de Sonora.

“La tripulación notó que una persona sufría convulsiones y solicitó hacer un aterrizaje de emergencia en Hermosillo, Sonora”, se lee en el comunicado.

A las 2:25 am hora local (5:25 am ET) del 24 de mayo, los paramédicos abordaron el avión y encontraron que el pasajero había muerto.

Una autopsia reveló que Udo N. murió de un edema cerebral causado por una sobredosis, según el comunicado.

Había 246 paquetes de plástico llenos de cocaína, de 1 por 2,5 centímetros cada uno, en su estómago e intestinos.

Después de que sacaron su cuerpo del avión, el vuelo continuó su viaje a Japón con 198 pasajeros a bordo. Tragar paquetes de drogas es una forma común en que los contrabandistas intentan trasladar sustancias ilícitas de un país a otro.

En septiembre de 2016, un hombre australiano de 48 años fue atrapado con 1,1 kilogramos (2,4 libras) de cocaína en su estómago en el Aeropuerto de Sydney, Australia.

El hombre, que vive en Tailandia, había pasado la revisión de equipaje cuando le dijo a la policía que había ingerido una gran cantidad de paquetes llenos de cocaína.

