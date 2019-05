Patinetas invaden el centro de Tampa

(NOTICIAS YA).-Este fin de semana el Gobierno de Tampa anunció la disponibilidad de monopatines eléctricos o “scooters” como nueva alternativa de transporte para los ciudadanos que quieran desplazarse de forma rápida y económica por el casco central de esta urbe.

El periodista David Pérez Hansen de Noticias Univisión Tampa Bay, tuvo la oportunidad de probar este nuevo sistema de transporte local y explicó que para acceder a este servicio la ciudad llegó a un acuerdo con varias compañías de tecnología que ofrecen el servicio a través de una aplicación para teléfonos celulares. Con tan sólo descargar la respectiva aplicación móvil de la compañía que se desea utilizar, usuarios tienen la posibilidad de rentar una de las unidades.

“Creo que es estupendo, si sólo quieres hacer un viaje rápido,” dijo Ethan Morency residente de Tampa usuario de estos monopatines eléctrico.

“Tampa siempre ha estado un poco diversa y esto quizás nos ayude a estar más unidos” agregó.

Sin embargo, hay ciertas regulaciones en Tampa Riverwalk, Bayshore Boulevard y la séptima avenida en Ybor City, donde por el momento no se permite conducir los monopatines. También se han reportado unidades mal estacionadas en la calle y en puestos de automóviles. Por lo que las autoridades, hacen un llamado a quienes utilicen este servicio a estacionar los monopatines en sus respectivos lugares asignados, denominados corrales, luego de su uso.

Cesar Hernández, vocero de una de las empresas que provee estos servicios, explicó a Noticias Univision que la implementación del nuevo medio de transporte es parte de una estrategia de movilidad amigable al medio ambiente.

“Si yo me tengo que ir unos cinco o seis, siete blocks para ir a recoger algo y está caliente, y yo no quiero montarme en una bicicleta, yo no quiero pagar 8 dólares a un Uber”, dijo.

Hernández utilizar un “scooter” no sólo es rápido y divertido, también es barato. “Me va a costar –el recorrido- un dólar, o un dólar 50 centavos, y me va a funcionar lo mismo” aseguró.

Por el momento el servicio está disponible en el centro de la ciudad de Tampa, pero autoridades creen que se estará expandiendo por más áreas de la bahía.