Aparece otra víctima del falso pastor-abogado de inmigración

(NOTICIAS YA).-Luego de que ayer apareciera el reportaje, realizado por el periodista Filippo Ferretti en el programa Noticias Univision Tampa Bay, en el que un ciudadano mexicano denunció haber sido víctima de una estafa por parte de un hombre que asegura ser pastor de una iglesia y abogado especialista en inmigración, han aparecido más personas que aseguran haber sido víctima del mismo hombre.

El señor identificado como “José” aseguró que al ver el reportaje en la televisión se decidió a denunciar también al estafador y se comunicó con el reportero.

“Lo conocí por medio de un amigo que lo contactó, me dijo que hacía los papeles, cobrando 5 mil dólares por pareja” explicó la víctima.

El hombre aseguró haberse sentido impresionado con el don de palabra que tiene le supuesto abogado al explicar cómo les ayudaría con inmigración.

José identificó al pastor-abogado como Elvis Reyes y además aseguró que son decenas de familias las que han caído en los engaños del hombre, perdiendo miles de dólares e incluso terminando deportados, como fue el caso de la esposa del denunciante, la cual estuvo en Estados Unidos por 14 años y nunca tuvo problemas con la ley hasta el día que fue subida en un avión y devuelta a su país.

“Uno siente feo, después de 14 años no es fácil. Que la justicia haga su trabajo, que él pague lo que está haciendo, no es conmigo ni con ella, es con mucha gente, somos como cincuenta o más” dijo.

Además pidió a quienes han sido víctima de este mismo hombre a denunciarlo y a quienes recientemente lo hayan contactado para trámites migratorios a no caer en sus engaños. “Él los está mandando a la boca del lobo con la deportación. ÉL nada más llenaba la aplicación pero no es ahogado, no tiene ni un título” alertó.

Por su parte, el equipo de Noticias Univisión revisó en la página de la barra de profesionales de Florida y no encontró registros de que Elvis Reyes sea un abogado graduado y con licencia para ejercer. Pero según los registros de la corte indican que tiene un extenso record por problemas legales.

Por otra parte, se pudo conocer que además de afirmar ser un pastor y abogado, este hombre indica en sus redes sociales que trabaja en una empresa de bienes raíces e incluso que fue oficial de policía en Puerto Rico.

La principal recomendación de las autoridades es la de denunciar si ha sido víctima de estafa, sin importar su estatus legal en el país.