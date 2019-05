Estos cines ofrecerán funciones para niños a $1 durante todo el verano

(NOTICIAS YA).- Con la llegada próxima de las vacaciones de verano, muchos papás están pensando en actividades para realizar con sus hijos y si lo que estás buscando es algo divertido, barato y entretenido; estos cines tienen una buena opción para ti.

LEE: Papá ayudó a su hijo en silla de ruedas para que pudiera jugar fútbol

Regal Theaters anunció durante todo este verano, ofrecerán boletos de $1 para películas de niños los días lunes y martes. Esto como parte de su campaña “2019 Summer Movie Express”.

Los espectadores podrán disfrutar de varias películas infantiles como “Kung Fu Panda 3”, “Madagascar”, “The Lego Batman Movie”, “Teen Titans Go! To The Movies”, “Pets”, “Sing”, “Trolls” y muchas más.

LEE: Niño ruso dio la espalda a un incendio y siguió jugando en un columpio

Las primeras películas que se proyectarán para arrancar esta promoción de verano en las locaciones del sur de Florida, serán “Despicable Me” y “Turbo”, el 11 y 12 de junio. Si quieres saber cuáles serán las próximas funciones y los cines participantes más cercanos a ti, en esta página puedes encontrar toda la información.

VIDEO: Home Depot construye y regala andador a niño con discapacidad