Exsenador Bill Nelson, nuevo miembro del comité de asesores de la NASA

(NOTICIAS YA).- Reaparece el exsenador Bill Nelson. Han transcurrido más de seis meses desde que el demócrata perdió su curul en el Senado de los Estados Unidos, y desde diciembre no se tenían noticias él. Ayer por medio de un tuit anunció que se incorporará al equipo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, siglas en inglés).

El martes, el administrador de ese organismo, Jim Bridenstine, indicó que Nelson ha sido elegido para formar parte del comité asesor que ayudará a supervisar el regreso de la NASA a la Luna para el año 2024.

“Me enorgullece anunciar que el senador Bill Nelson, un astronauta, se unirá a nosotros la próxima semana como uno de los más recientes miembros del Comité Asesor de la NASA”, dijo Bridenstine en un tuit, el 28 de mayo. “Él es un verdadero campeón cuando se trata de vuelos espaciales, y su conocimiento agregará un valor importante en viajes futuros a la Luna y al planeta Marte”, añadió.

Nelson, quien ocupó una silla en el Senado por casi dos décadas, fue derrotado por el ahora senador Rick Scott, en las elecciones de medio término llevadas a cabo en noviembre de 2018. El demócrata ocupó una curul en el senado desde el año 2000, y previo a ellos fue Representante a la Cámara de Florida.

Mientras ejercía como Representante Estatal por Orlando y varias áreas de la Costa Espacial, durante seis días Nelson formó parte de la tripulación de la misión STS-61 que viajó al espacio a bordo del transbordador Columbia, en enero de 1986.

“Muchas gracias, espero trabajar con usted, y nuevamente con la NASA, para una vez más, enviar a los estadounidenses a explorar el espacio”, apuntó Nelson en la misma red social.

La agencia espacial planea enviar astronautas a la superficie lunar en cinco años, pero aún necesita que el Congreso apruebe una financiación adicional de $1.6 millones, con el fin de poner en marcha la cronología de los viajes.

Proud to announce that Sen. Bill Nelson, an astronaut, will be joining us next week as one of the newest members of the @NASA Advisory Committee. He is a true champion for human spaceflight and will add tremendous value as we go to the Moon and on to Mars. pic.twitter.com/qB63Ji4caa

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 28, 2019