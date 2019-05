1 de cada 5 fumadores no sabe que el tabaco causa cáncer de pulmón

(NOTICIAS YA).- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco fumadores no tiene idea de que fumar puede ocasionarle cáncer de pulmón, riesgo que pretende recordar este Día Mundial Sin Tabaco.

Además de desconocer que están expuestos a padecer cáncer, el 50 por ciento de las personas en los países en desarrollo “no asocia fumar con los infartos”, advirtió la doctora Kerstin Schotte, perteneciente al Departamento de Prevención de Enfermedades No Infecciosas de la OMS.

Fumar es un hábito que pone en riesgo el sistema respiratorio, exponiéndolo a enfermedades respiratorias crónicas y diversos tipos de cáncer.

La OMS advierte que el tabaco mata a por lo menos 8 millones de personas al año, entre consumidores y personas expuestas al humo ajeno, además que otros tanto millones viven con enfermedades relacionadas a fumar.

Tan solo en 2017, más de 3 millones de consumidores y personas expuestas al humo murieron por afecciones pulmonares:

-1,5 millones murieron por enfermedades respiratorias crónicas

-1,2 millones por cáncer; traqueal, bronquial y pulmonar

-600 mil por infecciones respiratorias y tuberculosis

Entre los alarmantes datos expuestos, la OMS advierte que más de 60 mil menores de 5 años mueren por infecciones respiratorias causadas por el humo ajeno. Al fumar no solo dañas tu salud, también la de tu familia.

“No dejes que el tabaco te quite la respiración”, es el lema de la OMS para aconsejar a los fumadores “elegir salud y no tabaco” durante la campaña de este 2019 en el marco del Día Mundial Sin Tabaco.

“Casi el 20 por ciento (de la población adulta) del mundo fuma, y aquellos que dejan de hacerlo pueden ver en solo dos semanas efectos beneficiosos”, aseguró el doctor Vinayak Prasad a EFE. Incluso, explicó que en este tiempo los pulmones recuperan su funcionamiento normal.

¿QUÉ PASA CUANDO DEJAS DE FUMAR?

De hecho, los efectos de dejar de fumar son perceptibles desde el primer día. Tan solo a los 20 minutos el corazón se normaliza y mejora la circulación sanguínea. En las próximas horas disminuye el monóxido de carbono en la sangre y aumenta el oxígeno.

A partir de la segunda semana sin fumar, se reduce el riesgo de sufrir un para cardíaco y se va regenerando el tejido pulmonar. Poco a poco van desapareciendo los síntomas de la adicción.

En los primeros meses, se reducen la tos y falta de aliento. Los pulmones empiezan a eliminar las sustancias nocivas que estaban alojadas en ellos.

Cuando cumples un año sin fumar, los cambios se notan en tu piel con un tono saludable y mayor elasticidad. El riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca coronaria se reduce en un 50 por ciento.

Si has logrado llegar a este punto, recuerdo el esfuerzo de cada día y los beneficios que obtuviste, no vuelvas a encender un cigarrillo. Sí aun sigues fumando, debes saber que nunca es tarde para dejar de hacerlo; apóyate en tus seres queridos y adquiere el compromiso de dejar el tabaco.