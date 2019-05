Alerta de tsunami tras sismo de 6.8 en El Salvador

(NOTICIAS YA).- Un sismo de magnitud preliminar 6,8 sacudió El Salvador la mañana de este jueves, según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El epicentro del sismo se ubicó a 27 kilómetros al sur-sureste de La Libertad y tuvo una profundidad de 65 kilómetros, según el reporte del USGS.

DATOS FINALES: Sismo mag. 6.8, frente a la costa de La Libertad. A 66 km al sur de Playa Mizata. Prof. 48 km. [2019-05-30, 03:03] pic.twitter.com/JTYMJqqDcv — MARN El Salvador (@MARN_SV) May 30, 2019

Protección Civil de El Salvador informó en Twitter que el sismo se sintió a nivel nacional y que hasta el momento, el monitoreo en todo el país refleja que no hay afectaciones graves.

Monitoreo de todo el país refleja que no ha habido afectaciones graves ni generalizadas. El mar en zona La Libertad y Usulutan se mantiene normal a esta hora. — PROTECCIÓN CIVIL E.S (@PROCIVILSV) May 30, 2019

Por su parte, el viceministro de Educación, Francisco Castañeda, informó en su cuenta de Twitter que se suspenden las clases por 24 horas en toda la zona costera “con el objetivo de que los directores evalúen y reporten posibles daños en la estructura y salvaguardar la vida de nuestra comunidad”.

Ministra Lina Pohl informa sobre sismo registrado esta madrugada. pic.twitter.com/PppViMPGOw — MARN El Salvador (@MARN_SV) May 30, 2019

Aclaró que la suspensión de clases es solo para la zona costera “preliminarmente” y que dependerá de los reportes si se toman otras medidas.

SUSPENSIÓN DE CLASES POR 24 HORAS EN TODA LA ZONA COSTERA (desde Ahuachapán hasta La Unión) con el objetivo de que los directores evaluen y reporten posibles daños en la estructura y salvaguardar la vida de la comunidad educativa. — Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Sv (@MINEDelsalvador) May 30, 2019

El ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el vicepresidente del país, Óscar Ortiz, visitará el observatorio ambiental a las 5 am hora local, 7 am ET.

En tanto, en la cuenta verificada de Twitter del viceministerio de Transporte fue informado que se constató que no existen derrumbes en la carretera Los Chorros, por lo tanto el tráfico fue habilitado nuevamente.

Por otro lado, el Centro de Advertencia de Tsunamis del Pacífico dijo que por el momento no se había emitido una advertencia de tsunami para El Salvador.