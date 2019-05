Expastor abre taller mecánico para ayudar a mujeres de bajos recursos

(NOTICIAS YA).- Una experiencia hace seis años le cambió la vida a Chris Williams y lo inspiró a emprender un negocio que busca ayudar a las mujeres de bajos recursos en su comunidad.

Williams, conocido como “PC” (Pastor Chris) abrió “God’s Garage” en Conroe, Texas. Se trata de un taller mecánico sin fines de lucro que ayuda a madres solteras, viudas y esposas de militares en funciones.

De acuerdo con un perfil exclusivo de la revista People, Williams, quien se desempeñaba como pastor, regresaba de Montgomery, Texas, en una noche lluviosa cuando vio a una madre de su congregación caminando junto a su hijo a un costado de la carretera.

Él les ofreció llevarlos y les preguntó por qué regresaban a pie. “Me dijeron que su auto estaba en el taller desde hacía meses y no tenían el dinero para sacarlo. En ese momento decidí que tenía que averiguar cómo lograr mi sueño de abrir un taller gratuito”, expresó.

El hombre, hoy de 49 años, pidió dinero prestado y solicitó donativos, tras lo cual logró abrir el negocio meses después. Desde 2012 y con ayuda de varios voluntarios, ha reparado más de 200 vehículos sin costo y ha obsequiado más de 100 autos restaurados a mujeres que los necesitan.

“Sé lo que es tener poco dinero y muchos problemas con tu auto. No puedo decirte cuántas veces recé para que mi auto arrancara en la mañana y pudiese llegar al trabajo”, añadió.

Williams vive con su esposa y dos hijas justo al lado del taller, y se dedica a reparar carros a pesar de que no disfruta esta actividad.

“Conforme iba creciendo me decía a mí mismo que cuando estuviera en el lugar indicado, ayudaría a la gente. Así que cuando vi esta necesidad en mi comunidad, decidí que la solución era rodearme de tipos que supieran más sobre arreglar carros que yo. Juntos lo estamos logrando”, compartió.

El empresario dijo que optó por ayudar a las mujeres de su localidad al enterarse de casos de talleres que se aprovechaban de su situación vulnerable.

“Tristemente hay personas que atacan a cualquiera. Además, las reparaciones son caras y donde vivo, es rural. Así que si no tienes un auto, no puedes obtener un trabajo. Y si no tienes trabajo, no puedes comprar un auto. Es un dilema cruel”, consideró.

Entre cinco y 10 personas se dan cita en el taller cada tarde para compartir una comida, platicar y trabajar en los autos con partes donadas u obsequiadas por negocios locales.

“No hay alegría más grande que ver a una madre finalmente poder encender su auto y conducirlo a casa. Y cuando la gente dona sus autos viejos y los arreglamos para regalarlos, el sentimiento es increíble. La gente es muy agradecida; siempre hay lágrimas de felicidad”, expresó Harvey Yaw, de 67 años y voluntario en God’s Garage.

Una de las beneficiarias es Shelby Grimet, de 25 años, quien en 2018 recibió una Honda CRV 2004. Desde entonces obtuvo trabajo en un museo infantil y ha podido llevar de paseo a su hijo, además de que su vida como madre soltera ahora es un poco más fácil.

“God’s Garage nos ha dado libertad y nos ha quitado mucho estrés. Todos los días cambian las vidas de la gente. Definitivamente cambiaron la mía”, expresó la joven.

