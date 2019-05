“Los está mandando a la boca del lobo, a la deportación”, alerta policía

(NOTICIAS YA).- Asciende el número de víctimas por fraude migratorio. Luego de que Noticias Univision Tampa Bay reportara el caso de un inmigrante mexicano que denunció haber sido víctima de una estafa por parte de un hombre que asegura ser pastor de una iglesia y abogado especialista en inmigración, han aparecido más personas que manifiestan haber caído en la trampa del mismo hombre.

“Lo conocí por medio de un amigo que lo contactó, me dijo que hacía los papeles, cobrando $5,000 por pareja”, explicó la víctima, identificada como “José”.

El reportero Filippo Ferretti, de Noticias Univisión y quien destapó en primer lugar este caso, revisó en la página de la barra de profesionales Florida y no encontró registros de que Elvis Reyes sea un abogado graduado y con licencia para ejercer.

En este caso, todas las víctimas son de origen mexicano, y expresan que el pastor, quien no es abogado, les ofrecía arreglar su estatus migratorio en el país presentando una solicitud de asilo político. De esta forma, ellos recibían un permiso temporal mientras un juez evaluaba su caso hasta que se lo denegaba y para ello se abría el camino a la deportación.

Tras identificar a más de 30 víctimas, Filippo Ferretti, contactó a las autoridades para saber qué medidas deben tomar las personas que han sido estafadas, y que cargos podría enfrentar el estafador.

“Si alguien está yendo en contra de la comunidad hispana y contra las personas que no tienen estatus legal porque piensan que nosotros no los vamos a investigar, el mensaje es muy directo: ‘te estamos buscando y no lo vamos a tolerar, hoy, mañana, o ningún tiempo’”, expresó Danny Álvarez, vocero de la Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough”.

Álvarez asegura que su agencia no se fija en el estatus legal de una persona cuando se trata de hacer una denuncia ciudadana, e insta a la comunidad para que se comuniquen con la línea de emergencia.

“Llama al 911 cuando haya un problema, si el problema es físico o económico, no importa. Llámanos porque nosotros no queremos ningún crimen de estafa”., dijo Álvarez.

Y es precisamente eso lo que las víctimas piden, que se haga justicia.

“Uno siente feo, después de 14 años no es fácil. Que la justicia haga su trabajo, que él pague lo que está haciendo, no es conmigo ni con ella, es con mucha gente, somos como 50 o más” dijo. Una de las víctimas que prefirió no ser identificado.

Además pidió a quienes han sido víctima de este mismo hombre a denunciarlo y a quienes recientemente lo hayan contactado para trámites migratorios a no caer en sus engaños. “Él los está mandando a la boca del lobo, a la deportación. ÉL nada más llenaba la aplicación pero no es ahogado, no tiene ni un título” alertó.

Según documentos judiciales, Reyes tiene un extenso historial por problemas legales.

Por otra parte, se pudo conocer que además de afirmar ser un pastor y abogado, este hombre indica en sus redes sociales que trabaja en una empresa de bienes raíces e incluso que fue oficial de policía en Puerto Rico.

La principal recomendación de las autoridades es la de denunciar si ha sido víctima de estafa, sin importar su estatus legal en el país.